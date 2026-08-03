Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один неверный выбор — и кухня потеряет вид через пару лет: рейтинг самых надежных фартуков 2026
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Вкуснее любого торта: этот сметанный пирог семья будет просить печь каждые выходные
Годами лечили сердце и желудок, а причина оказалась в мозге: врачи раскрыли опасную маску депрессии
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
3 верных признака идеальной спелости: как определить момент сбора баклажанов до появления горечи
Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение
В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана
Погодные аномалии вызвали полегание посевов пшеницы при уборке зерновых

Грязная поилка стоила дорого: летом куры стали нести яйца не в скорлупе, а в бумаге

Зоосфера » Птицы

Качество скорлупы куриных яиц напрямую зависит от физиологических процессов, протекающих в организме птицы. Если владельцы сталкиваются с истончением защитной оболочки, они зачастую делают упор на изменение состава комбикорма или включение витаминных добавок. Однако в ряде случаев подобная коррекция рациона оказывается неэффективной, поскольку корень проблемы кроется в недостаточном потреблении воды, особенно в летний период.

Курятник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Курятник

Роль жидкости в организме птицы

Вода — фундаментальный элемент для поддержания метаболизма, пищеварения и терморегуляции несушек. В процессе формирования яйца организм птицы расходует значительные объемы влаги. При дефиците питья пернатые начинают "экономить" ресурсы, что моментально отражается на прочности скорлупы. Подобные скрытые проблемы часто напоминают тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать у других питомцев, стремящихся скрыть свое недомогание от владельца.

Влияние чистоты и температуры воды

Птица крайне разборчива в выборе питья. Грязная поилка, в которую попадают частицы подстилки, перья или помет, становится барьером для нормального потребления влаги. В жару вода быстро нагревается и портится, что делает ее непривлекательной для кур. Расположение поилок на солнце — типичная ошибка, лишающая поголовье доступа к качественному питью.

Как влажный корм снижает потребность в питье

Если куры кажутся бодрыми, но при этом почти не подходят к поилке, стоит проанализировать меню. Изобилие сочных кормов — кабачков, огурцов, арбузов или свежей зелени — позволяет птицам получать значительную долю влаги из пищи. В таком случае естественная жажда притупляется, что косвенно влияет на процессы формирования скорлупы.

Причина отказа от воды Необходимое действие
Загрязнение пометом или кормом Частая очистка и дезинфекция емкостей
Перегрев воды на солнце Перенос поилок в тень или под навес
Избыток сочных кормов Балансировка рациона и контроль доступа к воде

Практические рекомендации по организации поения

Для обеспечения стабильной яйценоскости необходимо исключить внешние факторы стресса. Опыт птицеводов показывает, что даже непреднамеренная дрессировка или нарушение привычного режима могут негативно сказываться на продуктивности. Важно помнить, что куры — высокоорганизованные существа, чувствительные к изменениям среды, подобно тому как кошка может демонстрировать внезапную смену настроения при нарушении личного пространства.

Ответы на популярные вопросы о содержании кур

Как часто нужно чистить поилки в жаркую погоду?

В летний период желательно осматривать и очищать емкости ежедневно, так как высокая температура способствует быстрому развитию микрофлоры в воде.

Влияет ли место установки поилки на количество потребляемой воды?

Безусловно. Установка поилок в затененных, чистых местах без попадания корма значительно повышает уровень потребления влаги.

Может ли нехватка воды привести к прекращению яйцекладки?

Да, длительное обезвоживание угнетает репродуктивную функцию, что приводит не только к истончению скорлупы, но и к резкому падению количества яиц.

Нужно ли ограничивать влажные корма при проблемах со скорлупой?

Полностью исключать их не стоит, однако необходимо следить, чтобы общая структура рациона не перегружала организм влагой в ущерб питательным веществам, требующимся для формирования скорлупы.

Мнение специалистов

По оценке специалиста по содержанию домашних животных Михаила Кравцова, гигиена поилок часто является решающим фактором продуктивности, который владельцы недооценивают из-за концентрации на качестве кормовых добавок.

Как подчеркнул зоотехник Сергей Пахомов, доступ к свежей воде должен быть круглосуточным и свободным от попадания любых примесей, так как даже минимальное загрязнение снижает интерес птицы к питью, что критично в жаркое время года.

Факт: Куры обладают сложным механизмом терморегуляции, который напрямую зависит от интенсивности питья. Снижение потребления влаги приводит к метаболическому сбою, из-за которого кальций не усваивается организмом в достаточном количестве для формирования твердой скорлупы, что делает её хрупкой, как пернатых в опасных городских ловушках.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Хабаровский край
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Авиация
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Красота и стиль
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
3 верных признака идеальной спелости: как определить момент сбора баклажанов до появления горечи
Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение
В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана
Погодные аномалии вызвали полегание посевов пшеницы при уборке зерновых
Риск перенасыщения: в Петербурге введут 8,7 тыс. новых номеров в спальных районах
Более 56 тысяч работающих пенсионеров в Карелии получили прибавку к выплатам
В Казахстане изъяли 16 тонн товаров с нарушениями по итогам контрольных закупок
Севстопольские автозаправки снизят цены после получения региональной поддержки
Производитель шампанского в Ленобласти пытается избежать отключения электричества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.