Овчарки не самые опасные: какие породы чаще пугают хозяев своим поведением

Миф о "грозных" овчарках и "безобидных" шпицах рушится: маленькие собаки нередко проявляют агрессию чаще крупных пород. Причина не в характере, а в генетике, нервной системе и ошибках воспитания, которые могут превратить питомца в источник стресса.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Спаниель

Синдром маленькой собаки: биология и страхи

Исследования показывают, что разрыв в уровне агрессии между декоративными и крупными породами достигает 40%. Если ротвейлеры или доберманы чаще проявляют настороженность только к незнакомцам, то таксы и джек-рассел-терьеры нередко готовы атаковать даже собственных владельцев.

Одной из причин является гиперчувствительная нервная система. Мелкие животные воспринимают окружающий мир как зону повышенной опасности, где обычный пакет, гонимый ветром, сопоставим с ними по размеру. В таких условиях собака скрывает боль или страх за демонстративным нападением.

"Маленький размер диктует свои правила выживания: то, что для лабрадора — пустяк, для чихуахуа — угроза жизни. Агрессия в данном случае является лишь формой самообороны," — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Рейтинг самых миролюбивых пород

Среди собак с наиболее устойчивой психикой и низким уровнем конфликтности лидируют представители крупных и средних групп. Они реже вступают в перепалки с сородичами и проявляют терпение к людям.

В список самых добрых попали:

Золотистые и лабрадоры-ретриверы;

Бернские зенненхунды;

Бретонские спаниели;

Уиппеты.

Важно понимать, что даже у спокойного пса поведение собак может измениться под влиянием внешних факторов, однако их порог раздражительности значительно выше, чем у "карманных" собратьев.

"Генетический фактор играет огромную роль: у служебных и пастушьих пород веками отбирались особи с крепкой психикой, тогда как в декоративном разведении упор часто делался исключительно на экстерьер," — объяснил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Ошибки владельцев: инфантилизация и отсутствие границ

Часто владельцы воспринимают маленькую собаку как живую игрушку или младенца. Такое отношение лишает животное возможности реализовать свои инстинкты.

Излишняя опека и отсутствие дисциплины приводят к тому, что питомец берет на себя роль лидера или, напротив, впадает в состояние хронического стресса. Если собака постоянно лижет руки или лицо, хозяин может видеть в этом любовь, хотя иногда это сигнал тревоги или попытка успокоить самого себя.

Как нормализовать поведение питомца

Дрессировка необходима любому псу независимо от веса. Отсутствие выгула (использование пеленок) и изоляция от внешнего мира делают собаку трусливой и злобной. Регулярные занятия и четкие правила поведения помогают снизить уровень тревожности. Даже пожилые собаки нуждаются в интеллектуальной нагрузке, чтобы сохранять когнитивное здоровье.

"Когда хозяин потакает всем капризам маленького питомца, он разрушает его психику. Собаке нужны границы, понятные команды и социализация, а не только мягкая лежанка," — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Проблема поведения Решение / Лайфхак Агрессия на шум или прохожих Постепенная социализация и десенсибилизация к раздражителям Чрезмерная эмоциональность (лай, прыжки) Обучение командам выдержки и отказ от "сюсюканья" Навязчивое вылизывание или самоповреждение Проверка на зуд у собак и консультация с зоопсихологом

Ответы на популярные вопросы о поведении животных

Почему маленькие собаки лают чаще крупных?

Это связано с более низким порогом возбудимости нервной системы и защитной реакцией на "опасный" большой мир.

Нужно ли дрессировать чихуахуа так же, как овчарку?

Да, базовые команды послушания обязательны для всех собак для их же безопасности и ментального здоровья.

Влияет ли отсутствие полноценного выгула на агрессию?

Да, ограничение пространства и отсутствие новых запахов провоцируют стресс, который выливается в деструктивное поведение.

Может ли взрослая собака стать спокойнее?

При коррекции поведения и установлении понятных правил даже возрастное животное способно изменить привычки.

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