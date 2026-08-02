Миска вместо лекарств: почему правильный рацион помогает разобраться с кожными проблемами животных

Для диагностики и лечения кожных заболеваний, вызванных реакцией на пищу, ветеринары используют метод элиминационной диеты (диетического триала). Успех этого метода зависит от строгого соблюдения протокола кормления и предварительного исключения других причин зуда.

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Как работает диетический триал

Метод предполагает полный переход животного на специальный рацион, который не содержит компонентов, способных вызвать аллергическую реакцию. Это позволяет определить, является ли конкретный продукт белком-раздражителем, и подобрать безопасное питание на постоянной основе.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что диетический триал имеет смысл проводить только при наличии круглогодичного зуда (прирурита), когда врач уже исключил влияние внешних факторов, таких как паразиты или атопический дерматит.

Особенности выбора рациона

Единого универсального корма для всех животных не существует. В зависимости от клинической картины врач может предложить разные варианты:

Гидролизаты: белки в таких кормах расщеплены до мелких фрагментов, которые иммунная система животного обычно не распознает как аллергены.

белки в таких кормах расщеплены до мелких фрагментов, которые иммунная система животного обычно не распознает как аллергены. Корма с новым белком: рационы, содержащие источник протеина, с которым животное никогда раньше не контактировало.

Для обеспечения точности результата важно использовать специализированные ветеринарные диеты, а не обычные корма из супермаркета.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина отмечает, что удобство использования рациона (наличие как сухого, так и влажного корма одной линейки) повышает вероятность того, что владелец будет строго придерживаться плана питания без нарушений.

Риски и ограничения

Главный риск диетического триала — "загрязнение" рациона. Любое лакомство, витаминная добавка или кусочек еды со стола делают исследование бессмысленным, так как провоцируют аллергическую реакцию.

Владельцу безопасно делать следующее:

строго следовать списку разрешенных продуктов, составленному врачом;

вести дневник состояния кожи животного в период смены питания.

Самостоятельно подбирать "гипоаллергенный" корм из общего ассортимента магазинов нельзя: без четкого протокола и контроля врача невозможно понять, помогло ли питание или симптомы временно утихли по другим причинам.

Когда обратиться к врачу

Посещение клиники необходимо для:

первичной диагностики и исключения других причин зуда;

подбора конкретного типа диеты (гидролизат или новый белок);

контрольного осмотра, чтобы подтвердить эффективность рациона и избежать неоправданно долгого использования лечебного корма.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина