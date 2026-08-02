Когда лапы уже не те: простые добавки помогают пожилым лабрадорам сохранить бодрость и здоровье

Пожилые лабрадоры часто сталкиваются с проблемами суставов, снижением иммунитета и замедлением обмена веществ. Правильно подобранные нутрицевтики помогают поддерживать мобильность, здоровье кожи и работу внутренних органов, что существенно повышает качество жизни собаки в старческом возрасте.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Портрет лабрадора-ретривера с мягкой умилительной мордой в домашней обстановке

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Лабрадоры склонны к артриту и дисплазии тазобедренного сустава. Для облегчения состояния рекомендуют препараты с глюкозамином и хондроитином: первые помогают восстановить синовиальную жидкость (смазку сустава), вторые — поддерживают структуру хряща и замедляют его разрушение.

Также эффективны омега-3 жирные кислоты (рыбий или крилевый жир) и куркумин. Эти вещества обладают противовоспалительным действием и могут снижать болевой синдром, в некоторых случаях сопоставимо с эффектом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что при выборе добавок для суставов важно учитывать массу животного и стадию заболевания: одни компоненты работают на профилактику, другие — на облегчение симптомов уже развитого артроза.

Здоровье внутренних органов и иммунитет

С возрастом эффективность пищеварения падает, что может привести к нарушению всасывания питательных веществ. Пробиотики помогают сбалансировать микрофлору кишечника, где сосредоточена значительная часть иммунной системы собаки.

Печень и почки: расторопша может защитить печень от повреждений. Это особенно актуально для собак, которые длительно принимают лекарственные препараты, в том числе обезболивающие из группы НПВС (например, карпрофен или мелоксикам), так как они дают нагрузку на печень.

расторопша может защитить печень от повреждений. Это особенно актуально для собак, которые длительно принимают лекарственные препараты, в том числе обезболивающие из группы НПВС (например, карпрофен или мелоксикам), так как они дают нагрузку на печень. Иммунная система: добавки на основе безопасных видов грибов (шиитаке, рейши) и костный бульон, богатый коллагеном, поддерживают общий тонус организма.

Питание и кожа

Пожилым собакам часто требуется увеличение доли белка в рационе для предотвращения потери мышечной массы. В качестве добавок к основному корму можно использовать отварную куриную грудку или яйца.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина предупреждает, что повышение уровня белка допустимо не всем: при наличии хронической болезни почек (ХБП) избыток протеина может быть опасен, поэтому коррекция рациона должна проходить под контролем врача.

Для поддержания эластичности кожи и блеска шерсти полезны комплексы омега 3-6-9, которые также помогают при сезонных аллергиях.

Меры предосторожности

Запрет на человеческие препараты: нельзя давать собаке витамины и БАДы из человеческой аптеки — дозировки в них не рассчитаны на собак, а некоторые компоненты токсичны.

нельзя давать собаке витамины и БАДы из человеческой аптеки — дозировки в них не рассчитаны на собак, а некоторые компоненты токсичны. Контроль дозировок: любое изменение рациона или введение добавок должно быть согласовано с врачом, чтобы избежать конфликта с текущим лечением.

Когда обратиться к ветеринару: если вы заметили резкую скованность движений, отказ от еды, выраженную апатию или внезапное изменение состояния кожи.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина