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Когда лапы уже не те: простые добавки помогают пожилым лабрадорам сохранить бодрость и здоровье

Зоосфера » Собаки

Пожилые лабрадоры часто сталкиваются с проблемами суставов, снижением иммунитета и замедлением обмена веществ. Правильно подобранные нутрицевтики помогают поддерживать мобильность, здоровье кожи и работу внутренних органов, что существенно повышает качество жизни собаки в старческом возрасте.

Портрет лабрадора-ретривера с мягкой умилительной мордой в домашней обстановке
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Портрет лабрадора-ретривера с мягкой умилительной мордой в домашней обстановке

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Лабрадоры склонны к артриту и дисплазии тазобедренного сустава. Для облегчения состояния рекомендуют препараты с глюкозамином и хондроитином: первые помогают восстановить синовиальную жидкость (смазку сустава), вторые — поддерживают структуру хряща и замедляют его разрушение.

Также эффективны омега-3 жирные кислоты (рыбий или крилевый жир) и куркумин. Эти вещества обладают противовоспалительным действием и могут снижать болевой синдром, в некоторых случаях сопоставимо с эффектом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что при выборе добавок для суставов важно учитывать массу животного и стадию заболевания: одни компоненты работают на профилактику, другие — на облегчение симптомов уже развитого артроза.

Здоровье внутренних органов и иммунитет

С возрастом эффективность пищеварения падает, что может привести к нарушению всасывания питательных веществ. Пробиотики помогают сбалансировать микрофлору кишечника, где сосредоточена значительная часть иммунной системы собаки.

  • Печень и почки: расторопша может защитить печень от повреждений. Это особенно актуально для собак, которые длительно принимают лекарственные препараты, в том числе обезболивающие из группы НПВС (например, карпрофен или мелоксикам), так как они дают нагрузку на печень.
  • Иммунная система: добавки на основе безопасных видов грибов (шиитаке, рейши) и костный бульон, богатый коллагеном, поддерживают общий тонус организма.

Питание и кожа

Пожилым собакам часто требуется увеличение доли белка в рационе для предотвращения потери мышечной массы. В качестве добавок к основному корму можно использовать отварную куриную грудку или яйца.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина предупреждает, что повышение уровня белка допустимо не всем: при наличии хронической болезни почек (ХБП) избыток протеина может быть опасен, поэтому коррекция рациона должна проходить под контролем врача.

Для поддержания эластичности кожи и блеска шерсти полезны комплексы омега 3-6-9, которые также помогают при сезонных аллергиях.

Меры предосторожности

  • Запрет на человеческие препараты: нельзя давать собаке витамины и БАДы из человеческой аптеки — дозировки в них не рассчитаны на собак, а некоторые компоненты токсичны.
  • Контроль дозировок: любое изменение рациона или введение добавок должно быть согласовано с врачом, чтобы избежать конфликта с текущим лечением.

Когда обратиться к ветеринару: если вы заметили резкую скованность движений, отказ от еды, выраженную апатию или внезапное изменение состояния кожи.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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