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Океан раскрыл тайну гигантов: китовые акулы оказались мастерами скрытой охоты на глубине

Зоосфера » Рыбы

Камеры, закрепленные на китовых акулах, показали, что эти рыбы используют гораздо более разнообразные стратегии питания и глубины погружения, чем считалось ранее. Наблюдения помогли понять, как крупнейшие рыбы планеты добывают пищу в тропических водах, где ресурсы распределены неравномерно.

Китовая акула в синем океане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китовая акула в синем океане

Глубины вместо поверхности

Долгое время представления о поведении китовых акул строились на данных сноркелинга или наблюдений с лодок. Однако такие методы ограничивают обзор только поверхностью океана, оставляя скрытым всё, что происходит после того, как животное ныряет.

Чтобы увидеть полную картину, исследователи закрепили на спинных плавниках акул специальные метки с камерами высокого разрешения. Устройства записывали видео от первого лица и фиксировали движения рыбы. Спустя 24 часа крепления автоматически сбрасывались, что позволяло извлечь данные, не причиняя вреда животным.

Анализ полученных кадров и обзор более чем 100 научных публикаций позволили создать каталог из 36 различных типов поведения. Выяснилось, что китовые акулы кормятся во всей толще воды — от поверхности до самого дна, достигая в месте исследования глубины 70 метров.

Стратегии "перекусов" и охоты

Раньше считалось, что эти рыбы питаются преимущественно у поверхности. Но данные видеозаписей опровергают это предположение. Спектр стратегий оказался неожиданно широким: от активного преследования скоплений криля у поверхности до медленного планирования с открытым ртом практически по морскому дну.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что такая пластичность в поиске пищи позволяет китовым акулам выживать в условиях тропиков, где плотность добычи может быть крайне низкой и изменчивой.

Большую часть времени рыбы используют шесть энергоэффективных способов питания с низкими затратами сил. Исследователи интерпретируют это как своего рода "перекусы" в бедных слоях воды до тех пор, пока акула не обнаружит плотный рой криля, после чего переходит к активной фазе охоты.

Такое разнообразие подходов отличает китовых акул от других крупных фильтраторов, таких как киты. Способность менять тактику в зависимости от глубины и концентрации пищи помогает им эффективно использовать ресурсы океана.

Результаты получены на примере группы молодых особей у рифа Нингалу (Западная Австралия). Это подтверждает, что китовые акулы обладают высокой адаптивностью, однако для понимания того, характерно ли такое поведение для всех популяций мира, требуются аналогичные наблюдения в других регионах.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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