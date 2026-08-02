Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лерчек ушла из суда без комментариев: жених блогерши нарушил молчание спустя сутки
Land Rover заменит компактный внедорожник Discovery Sport на новую модель семейства Defender
Космическая загадка над Землей: Китай вывел спутники на необычную орбиту с секретным назначением
Горькая правда о долголетии: человечество стало дольше болеть перед неизбежным финалом
Volkswagen делает ставку на биопластик из трав: новый материал готовят для автомобилей будущего
Самолет улетел, пока семья стояла в очереди: суд решил, кто заплатит за сорванную поездку
Римляне нашли способ покорять земли быстрее всех: их военный секрет поражает до сих пор
Очереди растут не случайно: китайские автомобили стали намного чаще приезжать в российские сервисы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания

Вернуть молодость нельзя, но помочь можно: как поддержать здоровье пожилого добермана

Зоосфера » Собаки

Для пожилых доберманов критически важна поддержка суставов, сердца и иммунной системы, так как порода предрасположена к ряду возрастных патологий. Правильно подобранные нутрицевтики помогают сохранить мобильность животного и качество его жизни в старческом возрасте.

Собака породы Доберман
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы Доберман

Поддержка опорно-двигательного аппарата

С возрастом доберманы часто сталкиваются с артритом и дегенеративными изменениями суставов. Для облегчения состояния применяют добавки с глюкозамином и хондроитином: первые способствуют восстановлению синовиальной жидкости (смазки сустава), вторые помогают поддерживать структуру хрящевой ткани и замедляют её разрушение.

Также эффективен куркумин (производное куркумы), который обладает противовоспалительным действием. В ряде исследований отмечается, что он может снижать болевой синдром при заболеваниях суставов. Для борьбы с воспалением и улучшения подвижности используют омега-3 жирные кислоты (рыбий или крилевый жир) и костный бульон, богатый коллагеном.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что из-за предрасположенности доберманов к дисплазии тазобедренного сустава поддержка хрящей должна быть системной, а не эпизодической.

Сердце и внутренние органы

Доберманы подвержены риску развития дилатационной кардиомиопатии (ДКМ). Для поддержки сердечной мышцы рекомендуются препараты с таурином, L-карнитином и CoQ10.

Особое внимание следует уделить здоровью печени. Это актуально для собак, которые длительно принимают нестероидные противовоспалительные средства, такие как капрофен, мелоксикам или галлипрант. В таких случаях может потребоваться прием расторопши для защиты гепатоцитов от токсического воздействия.

Пищеварение и иммунитет

С возрастом слизистая кишечника может истончаться, что ухудшает всасывание питательных веществ. Для коррекции этого процесса используют пробиотики, пребиотики и клетчатку (например, тыкву), которые нормализуют стул и укрепляют местный иммунитет.

Для поддержания мышечной массы пожилым собакам часто требуется повышенное содержание белка в рационе. Однако это правило не универсально: при наличии хронической болезни почек избыток белка может быть опасен.

"Применение любых добавок, особенно влияющих на работу печени и почек, должно основываться на свежих анализах крови. Самостоятельное назначение нутрицевтиков может замаскировать симптомы серьезного заболевания или создать избыточную нагрузку на органы", — отметил ветеринарный врач Максим Лазарев.

Безопасное применение и риски

  • Запрет на человеческие препараты: нельзя давать собаке витамины или БАДы из человеческой аптеки — дозировки и состав в них часто токсичны для животных.
  • Постепенный ввод: новые добавки вводят по одной, начиная с минимальной дозы, чтобы отследить возможную реакцию ЖКТ (диарея, рвота).
  • Контроль состава: при выборе продуктов с грибами (рейши, шиитаке) важно использовать только специализированные ветеринарные комплексы, так как многие дикорастущие грибы ядовиты.

Когда срочно нужен врач: если собака резко перестала вставать, проявляет выраженную одышку, отказывается от еды или демонстрирует признаки дезориентации (когнитивная дисфункция).

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Мурманская область
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Последние материалы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания
Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила
Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области
Россия оказалась в неожиданном окружении: итоги мирового аудита изменили привычную иерархию
Инспекторы нашли повод для санкций: обычная поездка на чужом авто обернется протоколом
Минтранс изменит порядок провозки вещей в такси и городском транспорте
Ярославская область получила рекордную субсидию на центр беспилотников
Медицинский терминал с ИИ в Пензе анализирует здоровье по лицу за 15 секунд
Лето в стеклянной банке: главный секрет прозрачного малинового компота без мутного осадка
Кабачок снова удивил: обычный овощ превратились в крем-суп с плотной эмульсией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.