Вернуть молодость нельзя, но помочь можно: как поддержать здоровье пожилого добермана

Для пожилых доберманов критически важна поддержка суставов, сердца и иммунной системы, так как порода предрасположена к ряду возрастных патологий. Правильно подобранные нутрицевтики помогают сохранить мобильность животного и качество его жизни в старческом возрасте.
С возрастом доберманы часто сталкиваются с артритом и дегенеративными изменениями суставов. Для облегчения состояния применяют добавки с глюкозамином и хондроитином: первые способствуют восстановлению синовиальной жидкости (смазки сустава), вторые помогают поддерживать структуру хрящевой ткани и замедляют её разрушение.
Также эффективен куркумин (производное куркумы), который обладает противовоспалительным действием. В ряде исследований отмечается, что он может снижать болевой синдром при заболеваниях суставов. Для борьбы с воспалением и улучшения подвижности используют омега-3 жирные кислоты (рыбий или крилевый жир) и костный бульон, богатый коллагеном.
Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что из-за предрасположенности доберманов к дисплазии тазобедренного сустава поддержка хрящей должна быть системной, а не эпизодической.
Доберманы подвержены риску развития дилатационной кардиомиопатии (ДКМ). Для поддержки сердечной мышцы рекомендуются препараты с таурином, L-карнитином и CoQ10.
Особое внимание следует уделить здоровью печени. Это актуально для собак, которые длительно принимают нестероидные противовоспалительные средства, такие как капрофен, мелоксикам или галлипрант. В таких случаях может потребоваться прием расторопши для защиты гепатоцитов от токсического воздействия.
С возрастом слизистая кишечника может истончаться, что ухудшает всасывание питательных веществ. Для коррекции этого процесса используют пробиотики, пребиотики и клетчатку (например, тыкву), которые нормализуют стул и укрепляют местный иммунитет.
Для поддержания мышечной массы пожилым собакам часто требуется повышенное содержание белка в рационе. Однако это правило не универсально: при наличии хронической болезни почек избыток белка может быть опасен.
"Применение любых добавок, особенно влияющих на работу печени и почек, должно основываться на свежих анализах крови. Самостоятельное назначение нутрицевтиков может замаскировать симптомы серьезного заболевания или создать избыточную нагрузку на органы", — отметил ветеринарный врач Максим Лазарев.
Когда срочно нужен врач: если собака резко перестала вставать, проявляет выраженную одышку, отказывается от еды или демонстрирует признаки дезориентации (когнитивная дисфункция).
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