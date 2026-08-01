Собака в возрасте требует особой заботы: как поддержать здоровье старого бультерьера

Пожилые бультерьеры часто нуждаются в дополнительной нутритивной поддержке для сохранения подвижности, энергии и общего тонуса. Наиболее актуальными становятся добавки для суставов, поддержка ЖКТ, иммунитета и кожи.
Бультерьеры предрасположены к артриту и дисплазии тазобедренного сустава. Для облегчения состояния рекомендуются хондропротекторы:
Ветеринарный врач Максим Лазарев отмечает, что снижение мобильности у пожилых собак часто связано с дегенеративными изменениями в суставах, поэтому ранняя профилактика позволяет дольше сохранить качество жизни питомца.
С возрастом слизистая кишечника может меняться, что ухудшает усвоение питательных веществ. Для поддержки ЖКТ рекомендуются:
Для укрепления иммунного ответа рассматриваются добавки на основе безопасных видов грибов (например, рейши, шиитаке, трутовик), однако их использование должно быть строго согласовано с врачом.
Особое внимание следует уделить поддержке внутренних органов при приеме медикаментов. Собаки, которые постоянно получают НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие как каропрофен или мелоксикам, подвержены риску токсического воздействия на печень. В таких случаях может потребоваться прием препаратов на основе расторопши.
Для улучшения состояния кожи и шерсти полезны Омега-3, 6 и 9 жирные кислоты, которые поддерживают гидролипидный баланс эпидермиса и снижают зуд при аллергиях.
Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что пожилым собакам часто требуется повышенное содержание белка для предотвращения мышечной атрофии. Однако это правило не работает для животных с хронической болезнью почек (ХБП), где избыток белка может быть опасен.
Что можно сделать самостоятельно:
Чего нельзя делать:
Когда обратиться к врачу:
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.