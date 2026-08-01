Собака в возрасте требует особой заботы: как поддержать здоровье старого бультерьера

Пожилые бультерьеры часто нуждаются в дополнительной нутритивной поддержке для сохранения подвижности, энергии и общего тонуса. Наиболее актуальными становятся добавки для суставов, поддержка ЖКТ, иммунитета и кожи.

Фото: https://www.freepik.com Собака породы Бультерьер

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Бультерьеры предрасположены к артриту и дисплазии тазобедренного сустава. Для облегчения состояния рекомендуются хондропротекторы:

Глюкозамин - помогает восполнить потерю синовиальной жидкости, обеспечивая смазку суставов.

- помогает восполнить потерю синовиальной жидкости, обеспечивая смазку суставов. Хондроитин - способствует восстановлению поврежденного хряща и замедляет его разрушение.

- способствует восстановлению поврежденного хряща и замедляет его разрушение. Куркумин (экстракт куркумы) - обладает противовоспалительным действием, что помогает снизить болевой синдром при заболеваниях суставов.

Ветеринарный врач Максим Лазарев отмечает, что снижение мобильности у пожилых собак часто связано с дегенеративными изменениями в суставах, поэтому ранняя профилактика позволяет дольше сохранить качество жизни питомца.

Пищеварение и иммунитет

С возрастом слизистая кишечника может меняться, что ухудшает усвоение питательных веществ. Для поддержки ЖКТ рекомендуются:

Пробиотики - поддерживают баланс микрофлоры, особенно после приема лекарств или при стрессе.

- поддерживают баланс микрофлоры, особенно после приема лекарств или при стрессе. Клетчатка - помогает бороться с запорами и регулирует стул.

- помогает бороться с запорами и регулирует стул. Костный бульон - источник коллагена для кожи и суставов, а также привлекательный способ повысить аппетит привередливых пожилых собак.

Для укрепления иммунного ответа рассматриваются добавки на основе безопасных видов грибов (например, рейши, шиитаке, трутовик), однако их использование должно быть строго согласовано с врачом.

Специализированная помощь и риски

Особое внимание следует уделить поддержке внутренних органов при приеме медикаментов. Собаки, которые постоянно получают НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие как каропрофен или мелоксикам, подвержены риску токсического воздействия на печень. В таких случаях может потребоваться прием препаратов на основе расторопши.

Для улучшения состояния кожи и шерсти полезны Омега-3, 6 и 9 жирные кислоты, которые поддерживают гидролипидный баланс эпидермиса и снижают зуд при аллергиях.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что пожилым собакам часто требуется повышенное содержание белка для предотвращения мышечной атрофии. Однако это правило не работает для животных с хронической болезнью почек (ХБП), где избыток белка может быть опасен.

Рекомендации для владельца

Что можно сделать самостоятельно:

Добавить в рацион качественные топперы или натуральные белковые продукты (отварная грудка, яйцо), если нет противопоказаний по почкам.

Обеспечить сбалансированный корм для пожилых собак в качестве основы питания.

Чего нельзя делать:

Давать человеческие витаминные комплексы (возможна токсичность или некорректная дозировка).

Самостоятельно назначать противовоспалительные препараты и гормоны.

Использовать грибы, найденные в природе.

Когда обратиться к врачу:

При внезапном отказе от еды или резком изменении стула.

Если собака начала заметно прихрамывать или ей трудно встать с места.

Перед началом приема любых БАДов, особенно если животное уже получает рецептурные лекарства.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина