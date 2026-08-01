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Собака в возрасте требует особой заботы: как поддержать здоровье старого бультерьера

Зоосфера » Собаки

Пожилые бультерьеры часто нуждаются в дополнительной нутритивной поддержке для сохранения подвижности, энергии и общего тонуса. Наиболее актуальными становятся добавки для суставов, поддержка ЖКТ, иммунитета и кожи.

Собака породы Бультерьер
Фото: https://www.freepik.com
Собака породы Бультерьер

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Бультерьеры предрасположены к артриту и дисплазии тазобедренного сустава. Для облегчения состояния рекомендуются хондропротекторы:

  • Глюкозамин - помогает восполнить потерю синовиальной жидкости, обеспечивая смазку суставов.
  • Хондроитин - способствует восстановлению поврежденного хряща и замедляет его разрушение.
  • Куркумин (экстракт куркумы) - обладает противовоспалительным действием, что помогает снизить болевой синдром при заболеваниях суставов.

Ветеринарный врач Максим Лазарев отмечает, что снижение мобильности у пожилых собак часто связано с дегенеративными изменениями в суставах, поэтому ранняя профилактика позволяет дольше сохранить качество жизни питомца.

Пищеварение и иммунитет

С возрастом слизистая кишечника может меняться, что ухудшает усвоение питательных веществ. Для поддержки ЖКТ рекомендуются:

  • Пробиотики - поддерживают баланс микрофлоры, особенно после приема лекарств или при стрессе.
  • Клетчатка - помогает бороться с запорами и регулирует стул.
  • Костный бульон - источник коллагена для кожи и суставов, а также привлекательный способ повысить аппетит привередливых пожилых собак.

Для укрепления иммунного ответа рассматриваются добавки на основе безопасных видов грибов (например, рейши, шиитаке, трутовик), однако их использование должно быть строго согласовано с врачом.

Специализированная помощь и риски

Особое внимание следует уделить поддержке внутренних органов при приеме медикаментов. Собаки, которые постоянно получают НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие как каропрофен или мелоксикам, подвержены риску токсического воздействия на печень. В таких случаях может потребоваться прием препаратов на основе расторопши.

Для улучшения состояния кожи и шерсти полезны Омега-3, 6 и 9 жирные кислоты, которые поддерживают гидролипидный баланс эпидермиса и снижают зуд при аллергиях.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что пожилым собакам часто требуется повышенное содержание белка для предотвращения мышечной атрофии. Однако это правило не работает для животных с хронической болезнью почек (ХБП), где избыток белка может быть опасен.

Рекомендации для владельца

Что можно сделать самостоятельно:

  • Добавить в рацион качественные топперы или натуральные белковые продукты (отварная грудка, яйцо), если нет противопоказаний по почкам.
  • Обеспечить сбалансированный корм для пожилых собак в качестве основы питания.

Чего нельзя делать:

  • Давать человеческие витаминные комплексы (возможна токсичность или некорректная дозировка).
  • Самостоятельно назначать противовоспалительные препараты и гормоны.
  • Использовать грибы, найденные в природе.

Когда обратиться к врачу:

  • При внезапном отказе от еды или резком изменении стула.
  • Если собака начала заметно прихрамывать или ей трудно встать с места.
  • Перед началом приема любых БАДов, особенно если животное уже получает рецептурные лекарства.
Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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