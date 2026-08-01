Питомец чешется и грызет лапы: привычное поведение может быть первым сигналом инфекции

Постоянный зуд, вылизывание лап и специфический запах от кожи собаки могут указывать на грибковую инфекцию. Чаще всего она вызывается дрожжами Malassezia pachydermatis, которые в норме живут на коже животного, но при определенных условиях начинают бесконтрольно размножаться.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ветеринарный осмотр немецкой овчарки

Признаки и локализация

Дрожжевые инфекции поражают участки с повышенной влажностью и температурой: ушные раковины, складки кожи, межпальцевые промежутки лап, паховую область и основание хвоста.

Владельцу следует обратить внимание на следующие симптомы:

Специфический запах: характерный "пивной" или "запах кукурузных чипсов".

характерный "пивной" или "запах кукурузных чипсов". Изменение кожи: покраснение, жирность, появление корок или утолщение кожного покрова (эффект "слоновьей кожи").

покраснение, жирность, появление корок или утолщение кожного покрова (эффект "слоновьей кожи"). Поведенческие маркеры: навязчивое вылизывание лап, расчесывание кожи, частое трясение головой.

навязчивое вылизывание лап, расчесывание кожи, частое трясение головой. Выделения из ушей: темный коричневый или черный воскоподобный налет.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что подобные признаки могут быть схожи с проявлениями бактериальных инфекций, контактного дерматита или сезонной аллергии, поэтому самостоятельная постановка диагноза исключена.

Причины и группы риска

Развитие инфекции обычно связано с нарушением баланса микрофлоры или снижением иммунитета. Основными триггерами выступают:

Пищевая и экологическая аллергия (воспаление кожи облегчает доступ грибков).

Прием антибиотиков или стероидов, подавляющих полезные бактерии.

Эндокринные заболевания: сахарный диабет, синдром Кушинга или гипотиреоз.

Влажный и жаркий климат.

Наиболее подвержены риску собаки с висячими ушами (кокер-спаниели, лабрадоры) и породы со складками кожи (бульдоги, шарпеи), где создаются идеальные условия для размножения грибка.

Диагностика и лечение

Для подтверждения инфекции врач проводит цитологию — берет мазок с пораженного участка и исследует его под микроскопом. Это позволяет отличить дрожжевую инфекцию от бактериальной, так как методы лечения принципиально различаются.

Терапия подбирается индивидуально и может включать:

Местные средства: антигрибковые шампуни, спреи или кремы.

Специальные капли для ушей.

Системные противогрибковые препараты (в тяжелых случаях).

Коррекцию рациона при выявлении пищевой аллергии.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина отмечает, что без устранения первопричины (например, смены корма при аллергии) инфекция будет возвращаться через несколько недель после завершения курса лечения.

Безопасные действия владельца

Чтобы помочь питомцу и предотвратить рецидивы, можно предпринять следующее:

Тщательно просушивать складки кожи и уши после купания или прогулок в сырую погоду.

Регулярно очищать ушные раковины.

Обсудить с врачом добавление пробиотиков для поддержки микробиома кишечника. Чего нельзя делать самостоятельно: использовать человеческие противогрибковые мази (они могут вызвать раздражение или замаскировать симптомы) и применять уксусные растворы на поврежденной или воспаленной коже, так как это усилит боль и травматизацию. Когда срочно обратиться к врачу: если кожа начала кровоточить, появился гной, собака проявляет признаки сильной боли при касании или инфекция распространилась на область глаз. Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина

