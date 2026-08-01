Питомец чешется и грызет лапы: привычное поведение может быть первым сигналом инфекции

Постоянный зуд, вылизывание лап и специфический запах от кожи собаки могут указывать на грибковую инфекцию. Чаще всего она вызывается дрожжами Malassezia pachydermatis, которые в норме живут на коже животного, но при определенных условиях начинают бесконтрольно размножаться.
Дрожжевые инфекции поражают участки с повышенной влажностью и температурой: ушные раковины, складки кожи, межпальцевые промежутки лап, паховую область и основание хвоста.
Владельцу следует обратить внимание на следующие симптомы:
Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что подобные признаки могут быть схожи с проявлениями бактериальных инфекций, контактного дерматита или сезонной аллергии, поэтому самостоятельная постановка диагноза исключена.
Развитие инфекции обычно связано с нарушением баланса микрофлоры или снижением иммунитета. Основными триггерами выступают:
Наиболее подвержены риску собаки с висячими ушами (кокер-спаниели, лабрадоры) и породы со складками кожи (бульдоги, шарпеи), где создаются идеальные условия для размножения грибка.
Для подтверждения инфекции врач проводит цитологию — берет мазок с пораженного участка и исследует его под микроскопом. Это позволяет отличить дрожжевую инфекцию от бактериальной, так как методы лечения принципиально различаются.
Терапия подбирается индивидуально и может включать:
Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина отмечает, что без устранения первопричины (например, смены корма при аллергии) инфекция будет возвращаться через несколько недель после завершения курса лечения.
Чтобы помочь питомцу и предотвратить рецидивы, можно предпринять следующее:
Чего нельзя делать самостоятельно: использовать человеческие противогрибковые мази (они могут вызвать раздражение или замаскировать симптомы) и применять уксусные растворы на поврежденной или воспаленной коже, так как это усилит боль и травматизацию.
Когда срочно обратиться к врачу: если кожа начала кровоточить, появился гной, собака проявляет признаки сильной боли при касании или инфекция распространилась на область глаз.
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