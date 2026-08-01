Эти скрытые датчики повсюду: зачем домашним хищникам понадобились усы на конечностях

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Зоосфера » Кошки

У кошек есть вибриссы — специализированные чувствительные волоски, которые расположены не только на морде, но и на передних лапах. Эти структуры помогают животному ориентироваться в пространстве, особенно когда визуальный контроль ограничен.

Рыжий кот
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжий кот

Вибриссы значительно толще и жестче обычной шерсти. Сами по себе они не содержат нервов, однако их основания расположены в глубоких рецепторах с высокой плотностью нервных окончаний. Это делает каждый волосок крайне чувствительным к малейшим изменениям воздушных потоков или физическому контакту.

Распределение и функции вибрисс

Наиболее заметны мистациальные вибриссы вокруг носа — в среднем по 12 штук с каждой стороны. Из-за особенностей строения глаза кошки плохо фокусируются на объектах, находящихся ближе 25 сантиметров от них. В этой "слепой зоне" усы заменяют зрение, позволяя точно определить положение добычи или препятствия.

Кроме того, кошки обладают следующими типами вибрисс:

  • надбровные (суперцилиарные) — защищают глаза, вызывая моргательный рефлекс при касании;
  • подбородочные (мандибулярные) и щечные (генальные) — помогают оценивать окружающее пространство.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что такая развитая сенсорная система позволяет кошкам эффективно охотиться в условиях низкой освещенности или при ограниченном обзоре.

Зачем нужны усы на лапах

На задней стороне каждой передней лапы, в области запястных костей (карпальных), находится пучок из четырех-шести волосков длиной от 2 до 3 сантиметров. Их называют карпальными вибриссами.

Подобные структуры встречаются у многих хищников, грызунов, лемуров и броненосцев, но отсутствуют у собак или копытных. Исследователи связывают это с особенностями использования передних конечностей: карпальные вибриссы обычно есть у тех, кто лазает по деревьям или захватывает предметы передними лапами.

В отличие от собак, кошки могут перемещать предплечья латерально (в стороны) и сводить ладони вместе для захвата. Это делает работу запястных вибрисс более актуальной.

Точная роль этих волосков у кошек до конца не изучена, но ученые предполагают, что они служат "навигатором" при сложных перемещениях — например, во время лазания, помогая безопасно ставить лапу. Также они могут помогать в манипуляциях с добычей.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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