Незаметная перемена в походке питомца может рассказать о состоянии его стареющего мозга

Для диагностики когнитивных нарушений у пожилых собак может стать полезным измерение длины шага передних конечностей. Исследование Университета штата Северная Каролина показало, что сокращение этого показателя коррелирует с признаками деменции.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Слепая собака играет с мячиком

Длина шага как маркер старения мозга

В ходе лонгитюдного исследования ученые наблюдали за 88 собаками старшего и гериатрического возраста. Животные каждые полгода проходили неврологический, ортопедический и общий физикальный осмотры.

Результаты анализа показали: собаки с высокими баллами по шкале деменции собак (CADES) чаще демонстрировали укорочение шага передними лапами. Эта закономерность сохранилась даже после исключения факторов возраста и болевого синдрома, зафиксированного владельцами.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что когнитивная дисфункция у собак проявляется комплексно: от изменений в поведении и сне до нарушения координации и походки.

Важно понимать, что длина шага не является самостоятельным диагностическим тестом. Метод предлагается использовать как дополнительный объективный инструмент, который дополняет данные опросников владельцев и клинические признаки при долгосрочном мониторинге состояния питомца.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев