Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность

Для пожилых померанских шпицев дополнительная нутритивная поддержка помогает сохранить подвижность суставов, работу сердца и когнитивные функции. Правильно подобранные добавки могут замедлить возрастную деградацию тканей и улучшить качество жизни собаки в старческом возрасте.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Померанский шпиц со щенками на мягком пледе в домашней сцене

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Померанские шпиц склонны к развитию артрита и вывиху надколенника. Для облегчения состояния рекомендуются добавки с глюкозамином и хондроитином. Глюкозамин способствует восполнению суставной жидкости, обеспечивая смазку суставов, а хондроитин помогает восстанавливать поврежденный хрящ и замедляет его разрушение.

Также эффективен куркумин (производное куркумы), который обладает противовоспалительным действием и может снижать болевой синдром. В ряде случаев применение конопляного масла (CBD) без содержания ТГК помогает уменьшить воспаление в суставах и успокоить собаку.

Здоровье внутренних органов и иммунитет

С возрастом эффективность пищеварения снижается, что может привести к плохому усвоению питательных веществ. Пробиотики поддерживают баланс микрофлоры кишечника, где сосредоточена значительная часть иммунной системы. Добавление клетчатки (например, тыквы) помогает бороться с запорами и регулировать стул.

Особое внимание следует уделить поддержке печени и почек. Расторопша (milk thistle) рекомендуется собакам с заболеваниями печени или тем, кто принимает нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), такие как капрофен, мелоксикам или галлипрант, так как эти препараты создают нагрузку на орган.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина поясняет, что потребности в белке у пожилых собак возрастают из-за ускоренного распада мышечных тканей. Однако при наличии хронической болезни почек высокобелковый рацион может быть противопоказан, поэтому любые корректировки питания должны согласовываться с врачом.

Кожа, шерсть и общие функции

Для поддержания блеска шерсти и увлажненности кожи пожилым шпицам полезны омега-3, 6 и 9 жирные кислоты (включая масло криля). Костные бульоны, богатые коллагеном, дополнительно поддерживают связки и кожу.

Для укрепления иммунитета могут применяться добавки на основе безопасных видов грибов (шиитаке, трутовик обыкновенный, рейши), однако важно использовать только специализированные ветеринарные препараты, так как дикие грибы токсичны для собак.

Экспертный комментарий: «Добавки не заменяют полноценный сбалансированный рацион, а лишь дополняют его. Важно помнить, что избыток некоторых витаминов или минералов может быть вреден, особенно при наличии скрытых патологий почек или печени», — отметила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Меры предосторожности и рекомендации

Нельзя давать собакам человеческие витамины и БАДы: они содержат недопустимые дозировки или опасные для собак компоненты.

давать собакам человеческие витамины и БАДы: они содержат недопустимые дозировки или опасные для собак компоненты. Безопасно добавлять в рацион натуральные белки (отварная грудка, яйцо) или проверенные топперы после консультации с врачом.

добавлять в рацион натуральные белки (отварная грудка, яйцо) или проверенные топперы после консультации с врачом. Необходимо** обратиться к ветеринару при появлении следующих признаков: резкая вялость, отказ от еды, затрудненное передвижение, изменение цвета мочи или формы стула.

Важно: Материал носит информационный характер и не заменяет осмотр ветеринарного врача. Не применяйте лекарства и лечебные рационы без назначения специалиста.

Экспертная проверка: ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина