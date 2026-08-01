Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шина сдулась на трассе: один неверный шаг может оставить вас без автомобиля надолго
Разборки вокруг Международного марафона в Омске: 10-километровая дистанция оказалась короче на 600 метров
Мало кто об этом помнит: легендарная Lada когда-то покорила Канаду и обошла Honda по цене
Власти Приморья готовят жителей к эвакуации из-за угрозы паводков
РЖД запустили рельсовые автобусы «Орлан» на станциях Курьяново и Красная Талка
Мишустин заявил о планах начать серийное производство российских МРТ в 2027 году
Производство масличных культур в Брянской области выросло в 11 раз за десять лет
Дмитрий Садовников потребовал от руководителей округов прекратить перекладывать ответственность
Когда надежность важнее моды: Toyota обновила легендарный Land Cruiser 70 без отказа от классики

Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность

Зоосфера » Собаки

Для пожилых померанских шпицев дополнительная нутритивная поддержка помогает сохранить подвижность суставов, работу сердца и когнитивные функции. Правильно подобранные добавки могут замедлить возрастную деградацию тканей и улучшить качество жизни собаки в старческом возрасте.

Померанский шпиц со щенками на мягком пледе в домашней сцене
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Померанский шпиц со щенками на мягком пледе в домашней сцене

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Померанские шпиц склонны к развитию артрита и вывиху надколенника. Для облегчения состояния рекомендуются добавки с глюкозамином и хондроитином. Глюкозамин способствует восполнению суставной жидкости, обеспечивая смазку суставов, а хондроитин помогает восстанавливать поврежденный хрящ и замедляет его разрушение.

Также эффективен куркумин (производное куркумы), который обладает противовоспалительным действием и может снижать болевой синдром. В ряде случаев применение конопляного масла (CBD) без содержания ТГК помогает уменьшить воспаление в суставах и успокоить собаку.

Здоровье внутренних органов и иммунитет

С возрастом эффективность пищеварения снижается, что может привести к плохому усвоению питательных веществ. Пробиотики поддерживают баланс микрофлоры кишечника, где сосредоточена значительная часть иммунной системы. Добавление клетчатки (например, тыквы) помогает бороться с запорами и регулировать стул.

Особое внимание следует уделить поддержке печени и почек. Расторопша (milk thistle) рекомендуется собакам с заболеваниями печени или тем, кто принимает нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), такие как капрофен, мелоксикам или галлипрант, так как эти препараты создают нагрузку на орган.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина поясняет, что потребности в белке у пожилых собак возрастают из-за ускоренного распада мышечных тканей. Однако при наличии хронической болезни почек высокобелковый рацион может быть противопоказан, поэтому любые корректировки питания должны согласовываться с врачом.

Кожа, шерсть и общие функции

Для поддержания блеска шерсти и увлажненности кожи пожилым шпицам полезны омега-3, 6 и 9 жирные кислоты (включая масло криля). Костные бульоны, богатые коллагеном, дополнительно поддерживают связки и кожу.

Для укрепления иммунитета могут применяться добавки на основе безопасных видов грибов (шиитаке, трутовик обыкновенный, рейши), однако важно использовать только специализированные ветеринарные препараты, так как дикие грибы токсичны для собак.

Экспертный комментарий: «Добавки не заменяют полноценный сбалансированный рацион, а лишь дополняют его. Важно помнить, что избыток некоторых витаминов или минералов может быть вреден, особенно при наличии скрытых патологий почек или печени», — отметила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Меры предосторожности и рекомендации

  • Нельзя давать собакам человеческие витамины и БАДы: они содержат недопустимые дозировки или опасные для собак компоненты.
  • Безопасно добавлять в рацион натуральные белки (отварная грудка, яйцо) или проверенные топперы после консультации с врачом.
  • Необходимо** обратиться к ветеринару при появлении следующих признаков: резкая вялость, отказ от еды, затрудненное передвижение, изменение цвета мочи или формы стула.

Важно: Материал носит информационный характер и не заменяет осмотр ветеринарного врача. Не применяйте лекарства и лечебные рационы без назначения специалиста.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Советы
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
Киргизия
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Домашние животные
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
В Малоярославецком округе возбудили дело о халатности из-за отсутствия дорог
Учёные раскрыли опасный механизм: почему после химии опухоль может стать агрессивнее
Студенты ДГТУ получили по миллиону рублей на технологические стартапы
В Вятских Полянах открыли модульный бассейн для профессиональных пловцов
Слизни уничтожают урожай ночью: 7 тревожных признаков нашествия и способы быстрой защиты
В Ижевске создали единую городскую клиническую поликлинику для 144 тысяч человек
Долги аграриев растут: что скрывает тревожная статистика кредитов российского АПК
В Ялте развертывают полевые кухни из-за перебоев с электричеством
Буханка теперь официально: УАЗ отказался от старого названия и готовит новые планы
Ошибка с доломитовой мукой: как лишние карбонаты блокируют питание растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.