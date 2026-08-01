Возраст берет свое: эти добавки помогают пожилой австралийской овчарке дольше оставаться активной

Пожилые австралийские овчарки нуждаются в специализированной нутритивной поддержке для сохранения мобильности, когнитивных функций и общего тонуса. Правильно подобранные добавки помогают компенсировать возрастные изменения в работе суставов, ЖКТ и иммунной системы.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Австралийская овчарка со щенками мерль и триколор в домашней сцене

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Австралийские овчарки склонны к артриту и дисплазии тазобедренных суставов. Для облегчения состояния рекомендуются препараты с глюкозамином и хондроитином: первые помогают восстановить смазку суставов, вторые — поддерживают структуру хряща и замедляют его разрушение.

Также эффективен куркумин (экстракт куркумы) за счет противовоспалительного действия. Согласно некоторым исследованиям, он может оказывать обезболивающий эффект, сопоставимый с действием некоторых нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), что важно для снижения нагрузки на печень.

Здоровье ЖКТ и иммунитет

С возрастом слизистая кишечника может истончаться, что ухудшает усвоение питательных веществ. Пробиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры, особенно если собака долго принимала медикаменты или испытывает стресс. Добавление клетчатки в рацион помогает бороться с запорами и регулирует стул.

Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин поясняет, что большая часть иммунной системы собаки сосредоточена в кишечнике, поэтому поддержка микробиома напрямую влияет на общую сопротивляемость организма инфекциям.

Органы чувств, кожа и внутренние органы

Кожа и шерсть: омега-3, 6 и 9 жирные кислоты (включая масло криля) поддерживают эластичность кожи и блеск шерсти, уменьшают зуд при сезонных аллергиях.

омега-3, 6 и 9 жирные кислоты (включая масло криля) поддерживают эластичность кожи и блеск шерсти, уменьшают зуд при сезонных аллергиях. Печень и почки: расторопша может быть полезна для защиты печени, особенно если собака принимает лекарства, создающие нагрузку на этот орган (например, карпрофен или мелоксикам).

расторопша может быть полезна для защиты печени, особенно если собака принимает лекарства, создающие нагрузку на этот орган (например, карпрофен или мелоксикам). Когнитивные функции: добавки с ДГК (тип омега-3), фосфатидилсерином и антиоксидантами (витамин Е) помогают замедлить возрастное снижение памяти и концентрации.

Коррекция питания

Пожилые собаки быстрее теряют мышечную массу, поэтому им часто требуется увеличение доли белка в рационе (например, за счет добавления вареного куриного филе или яиц). Однако это правило имеет критическое ограничение: при хронической болезни почек высокобелковая диета противопоказана.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что любые добавки должны дополнять сбалансированный рацион, а не заменять полноценный корм. Избыток отдельных витаминов без контроля врача может привести к дисбалансу микроэлементов.

Меры предосторожности

Категорически запрещено давать собакам человеческие витамины и БАДы: дозировки в них рассчитаны на людей, а некоторые компоненты (например, определенные подсластители) токсичны для собак.

Когда необходимо обратиться к врачу:

Появление выраженной скованности движений или хромоты.

Резкое изменение аппетита или привычек в туалете.

Спутанность сознания, дезориентация.

Необходимость сочетать добавки с рецептурными препаратами (НПВС).

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина