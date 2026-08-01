Возраст берет свое: эти добавки помогают пожилой австралийской овчарке дольше оставаться активной

Пожилые австралийские овчарки нуждаются в специализированной нутритивной поддержке для сохранения мобильности, когнитивных функций и общего тонуса. Правильно подобранные добавки помогают компенсировать возрастные изменения в работе суставов, ЖКТ и иммунной системы.
Австралийские овчарки склонны к артриту и дисплазии тазобедренных суставов. Для облегчения состояния рекомендуются препараты с глюкозамином и хондроитином: первые помогают восстановить смазку суставов, вторые — поддерживают структуру хряща и замедляют его разрушение.
Также эффективен куркумин (экстракт куркумы) за счет противовоспалительного действия. Согласно некоторым исследованиям, он может оказывать обезболивающий эффект, сопоставимый с действием некоторых нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), что важно для снижения нагрузки на печень.
С возрастом слизистая кишечника может истончаться, что ухудшает усвоение питательных веществ. Пробиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры, особенно если собака долго принимала медикаменты или испытывает стресс. Добавление клетчатки в рацион помогает бороться с запорами и регулирует стул.
Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин поясняет, что большая часть иммунной системы собаки сосредоточена в кишечнике, поэтому поддержка микробиома напрямую влияет на общую сопротивляемость организма инфекциям.
Пожилые собаки быстрее теряют мышечную массу, поэтому им часто требуется увеличение доли белка в рационе (например, за счет добавления вареного куриного филе или яиц). Однако это правило имеет критическое ограничение: при хронической болезни почек высокобелковая диета противопоказана.
Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что любые добавки должны дополнять сбалансированный рацион, а не заменять полноценный корм. Избыток отдельных витаминов без контроля врача может привести к дисбалансу микроэлементов.
Категорически запрещено давать собакам человеческие витамины и БАДы: дозировки в них рассчитаны на людей, а некоторые компоненты (например, определенные подсластители) токсичны для собак.
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