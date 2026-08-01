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Возраст берет свое: эти добавки помогают пожилой австралийской овчарке дольше оставаться активной

Зоосфера » Собаки

Пожилые австралийские овчарки нуждаются в специализированной нутритивной поддержке для сохранения мобильности, когнитивных функций и общего тонуса. Правильно подобранные добавки помогают компенсировать возрастные изменения в работе суставов, ЖКТ и иммунной системы.

Австралийская овчарка со щенками мерль и триколор в домашней сцене
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Австралийская овчарка со щенками мерль и триколор в домашней сцене

Поддержка опорно-двигательного аппарата

Австралийские овчарки склонны к артриту и дисплазии тазобедренных суставов. Для облегчения состояния рекомендуются препараты с глюкозамином и хондроитином: первые помогают восстановить смазку суставов, вторые — поддерживают структуру хряща и замедляют его разрушение.

Также эффективен куркумин (экстракт куркумы) за счет противовоспалительного действия. Согласно некоторым исследованиям, он может оказывать обезболивающий эффект, сопоставимый с действием некоторых нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), что важно для снижения нагрузки на печень.

Здоровье ЖКТ и иммунитет

С возрастом слизистая кишечника может истончаться, что ухудшает усвоение питательных веществ. Пробиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры, особенно если собака долго принимала медикаменты или испытывает стресс. Добавление клетчатки в рацион помогает бороться с запорами и регулирует стул.

Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин поясняет, что большая часть иммунной системы собаки сосредоточена в кишечнике, поэтому поддержка микробиома напрямую влияет на общую сопротивляемость организма инфекциям.

Органы чувств, кожа и внутренние органы

  • Кожа и шерсть: омега-3, 6 и 9 жирные кислоты (включая масло криля) поддерживают эластичность кожи и блеск шерсти, уменьшают зуд при сезонных аллергиях.
  • Печень и почки: расторопша может быть полезна для защиты печени, особенно если собака принимает лекарства, создающие нагрузку на этот орган (например, карпрофен или мелоксикам).
  • Когнитивные функции: добавки с ДГК (тип омега-3), фосфатидилсерином и антиоксидантами (витамин Е) помогают замедлить возрастное снижение памяти и концентрации.

Коррекция питания

Пожилые собаки быстрее теряют мышечную массу, поэтому им часто требуется увеличение доли белка в рационе (например, за счет добавления вареного куриного филе или яиц). Однако это правило имеет критическое ограничение: при хронической болезни почек высокобелковая диета противопоказана.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что любые добавки должны дополнять сбалансированный рацион, а не заменять полноценный корм. Избыток отдельных витаминов без контроля врача может привести к дисбалансу микроэлементов.

Меры предосторожности

Категорически запрещено давать собакам человеческие витамины и БАДы: дозировки в них рассчитаны на людей, а некоторые компоненты (например, определенные подсластители) токсичны для собак.

Когда необходимо обратиться к врачу:

  • Появление выраженной скованности движений или хромоты.
  • Резкое изменение аппетита или привычек в туалете.
  • Спутанность сознания, дезориентация.
  • Необходимость сочетать добавки с рецептурными препаратами (НПВС).
Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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