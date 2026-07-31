Ваш питомец ел этот корм? Pedigree отзывает консервы, где нашли частицы металла и пластика

Компания Mars Petcare US, Inc. объявила о добровольном отзыве двух партий влажного корма для собак бренда Pedigree из-за риска наличия в консервах металлических и пластиковых фрагментов. Проблема затронула рынок США.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Собака ест корм

Продукт и детали отзыва

Отзыву подлежат две партии влажного корма PEDIGREE ® High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor (вкус "Курица и утка с высоким содержанием белка), фасовка по 13,2 унции.

Владельцам необходимо проверить код партии на упаковке. Риск представляют только следующие лоты:

613C3KKCFC

613C1KKCFC

По данным производителя, данные партии были отправлены стороннему подрядчику на утилизацию, так как не соответствовали стандартам качества. Однако позже выяснилось, что продукт был незаконно перенаправлен и попал в розничную продажу.

Риски для здоровья собаки

Попадание твердых, острых частиц металла или пластика в организм животного может привести к серьезным последствиям:

механическое удушье;

разрывы и глубокие порезы слизистых оболочек;

закупорка (обструкция) желудочно-кишечного тракта.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что инородные тела в ЖКТ часто требуют экстренного хирургического вмешательства, так как могут вызвать перфорацию стенок кишечника или желудка.

Что делать владельцу

Если вы обнаружили у себя банку корма с указанными кодами партий:

не скармливайте этот продукт собаке;

этот продукт собаке; свяжитесь с сервисной службой Pedigree для замены товара.

Если питомец уже употребил корм из данной партии, внимательно следите за его состоянием. Срочно обратитесь в ветеринарную клинику при появлении следующих признаков:

отказ от еды и воды;

рвота или затрудненное сглатывание;

вялость, апатия;

запор или изменение характера стула;

наличие крови в рвотных массах или фекалиях.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев