Ваш питомец ел этот корм? Pedigree отзывает консервы, где нашли частицы металла и пластика

Компания Mars Petcare US, Inc. объявила о добровольном отзыве двух партий влажного корма для собак бренда Pedigree из-за риска наличия в консервах металлических и пластиковых фрагментов. Проблема затронула рынок США.
Отзыву подлежат две партии влажного корма PEDIGREE® High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor (вкус "Курица и утка с высоким содержанием белка), фасовка по 13,2 унции.
Владельцам необходимо проверить код партии на упаковке. Риск представляют только следующие лоты:
По данным производителя, данные партии были отправлены стороннему подрядчику на утилизацию, так как не соответствовали стандартам качества. Однако позже выяснилось, что продукт был незаконно перенаправлен и попал в розничную продажу.
Попадание твердых, острых частиц металла или пластика в организм животного может привести к серьезным последствиям:
Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что инородные тела в ЖКТ часто требуют экстренного хирургического вмешательства, так как могут вызвать перфорацию стенок кишечника или желудка.
Если вы обнаружили у себя банку корма с указанными кодами партий:
Если питомец уже употребил корм из данной партии, внимательно следите за его состоянием. Срочно обратитесь в ветеринарную клинику при появлении следующих признаков:
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.