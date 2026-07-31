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Ваш питомец ел этот корм? Pedigree отзывает консервы, где нашли частицы металла и пластика

Зоосфера » Собаки

Компания Mars Petcare US, Inc. объявила о добровольном отзыве двух партий влажного корма для собак бренда Pedigree из-за риска наличия в консервах металлических и пластиковых фрагментов. Проблема затронула рынок США.

Собака ест корм
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Собака ест корм

Продукт и детали отзыва

Отзыву подлежат две партии влажного корма PEDIGREE® High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor (вкус "Курица и утка с высоким содержанием белка), фасовка по 13,2 унции.

Владельцам необходимо проверить код партии на упаковке. Риск представляют только следующие лоты:

  • 613C3KKCFC
  • 613C1KKCFC

По данным производителя, данные партии были отправлены стороннему подрядчику на утилизацию, так как не соответствовали стандартам качества. Однако позже выяснилось, что продукт был незаконно перенаправлен и попал в розничную продажу.

Риски для здоровья собаки

Попадание твердых, острых частиц металла или пластика в организм животного может привести к серьезным последствиям:

  • механическое удушье;
  • разрывы и глубокие порезы слизистых оболочек;
  • закупорка (обструкция) желудочно-кишечного тракта.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что инородные тела в ЖКТ часто требуют экстренного хирургического вмешательства, так как могут вызвать перфорацию стенок кишечника или желудка.

Что делать владельцу

Если вы обнаружили у себя банку корма с указанными кодами партий:

  • не скармливайте этот продукт собаке;
  • свяжитесь с сервисной службой Pedigree для замены товара.

Если питомец уже употребил корм из данной партии, внимательно следите за его состоянием. Срочно обратитесь в ветеринарную клинику при появлении следующих признаков:

  • отказ от еды и воды;
  • рвота или затрудненное сглатывание;
  • вялость, апатия;
  • запор или изменение характера стула;
  • наличие крови в рвотных массах или фекалиях.
Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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