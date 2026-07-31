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Собака стареет быстрее, чем вы думаете: признаки, которые могут изменить её жизнь навсегда

Зоосфера » Собаки

Здоровье стареющих собак требует особого внимания к суставам, органам чувств и гигиене полости рта. Своевременное обнаружение возрастных изменений позволяет значительно улучшить качество жизни питомца и продлить его активность.

Собака
Фото: flickr. com by Tiago, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Проблемы опорно-двигательного аппарата

Одной из наиболее частых жалоб владельцев пожилых собак является артрит. С возрастом хрящевая ткань разрушается, а количество суставной жидкости снижается. Это приводит к повышенному трению костей при движении, что вызывает воспаление и боль.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что износ суставов может проявляться в скованности движений или неохотном подъеме по лестнице.

Важно помнить, что бесконтрольный прием противовоспалительных средств (НПВС) без назначения врача опасен из-за риска побочных эффектов.

Снижение слуха и зрения

Потеря слуха у собак часто связана с отосклерозом — затвердеванием элементов внутреннего уха, что затрудняет передачу звука.

Владельцам рекомендуется заменить голосовые команды визуальными сигналами или использовать специальные виброошейники (не путать с электрошоковыми), чтобы собака чувствовала себя включенной в общение.

Что касается зрения, наиболее распространенной причиной потери четкости являются катаракты. В отличие от лентикулярного склероза (возрастного помутнения хрусталика), который почти не влияет на зрение, катаракта приводит к серьезным нарушениям.

Признаки проблем со зрением включают:

  • столкновения с мебелью и стенами;
  • трудности в поиске миски или игрушек;
  • отказ подниматься по ступеням;
  • повышенную тревожность или агрессию при внезапном прикосновении.

Для безопасности собаки с нарушением зрения следует оставить привычную расстановку мебели, ограничить доступ к опасным зонам (лестницам) и всегда предупреждать питомца о своем приближении голосом.

Кожные заболевания и аллергии

Пожилые собаки часто сталкиваются с атопическим дерматитом. Причинами могут стать как внешние факторы (пыльца, насекомые, растения), так и пищевые компоненты или лекарства. Также с возрастом может наблюдаться потеря влаги в коже, что ведет к сухости и зуду.

Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин отмечает, что при подозрении на аллергию необходима диагностика, так как причины могут быть разными: от простой сухости кожи до серьезных системных реакций.

Гигиена полости рта

По данным Американского ветеринарного стоматологического колледжа (AVDC), большинство собак старше трех лет имеют признаки заболеваний пародонта. У пожилых животных риск потери зубов и развития орального рака возрастает.

Нелеченые инфекции в полости рта, зубной камень и налет могут привести к распространению бактерий в кровоток, что опасно для внутренних органов. Для поддержания гигиены рекомендуются специальные игрушки-флоссеры, дентальные палочки с ферментами или чистка зубов с использованием безопасных для животных паст.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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