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Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать

Зоосфера » Собаки

Сухость и трещины подушечек лап у собак могут вызвать сильный дискомфорт и боль при ходьбе. Чтобы помочь питомцу, важно определить причину раздражения: от воздействия внешней среды до системных сбоев в организме. В большинстве случаев достаточно защитить кожу и использовать безопасные увлажняющие средства.

Лапы собаки
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лапы собаки

Почему сохнут лапы у собак

Подушечки лап выполняют роль амортизаторов и являются зоной потоотделения, поэтому они особенно чувствительны к внешним раздражителям. Основными факторами риска становятся:

  • Температурные крайности. Раскаленный асфальт летом буквально вытягивает влагу из кожи и может вызвать ожоги (при температуре воздуха +25°C поверхность дороги может нагреться до +50°C и выше). Зимой ледяной ветер, снег и мороз приводят к пересыханию тканей.
  • Химические агенты. Дорожная соль и реагенты, удобрения для газонов, а также агрессивная бытовая химия для мытья полов могут вызвать химическое раздражение или аллергическую реакцию.
  • Аллергия и питание. Реакция на компоненты корма или внешние аллергены часто проявляется зудом. Собака начинает грызть лапы, что приводит к повреждению защитного слоя кожи и появлению трещин.

Ветеринарный врач Максим Лазарев напоминает, что хроническая сухость или резкое изменение состояния подушечек могут указывать на дефицит питательных веществ или серьезное системное заболевание, поэтому первичный осмотр специалиста обязателен.

Безопасный уход и профилактика

Если ветеринар исключил заболевания, можно использовать следующие методы поддержки здоровья лап:

  • Защита. В экстремальную жару или холод рекомендуется использовать специальные ботинки. После зимних прогулок лапы нужно обязательно протирать влажной тканью, чтобы удалить остатки соли и реагентов.
  • Натуральные увлажнители. Для смягчения кожи подходят средства на основе кокосового масла или масла ши (карите). Они безопасны при случайном слизывании и создают защитный барьер. Также эффективны мази с календулой благодаря ее противовоспалительным свойствам.
  • Коррекция рациона. Добавление омега-жирных кислот в рацион помогает восстановить естественный липидный слой кожи. Любые добавки следует вводить после консультации с врачом.
  • Гидратация. Достаточное потребление чистой воды необходимо для поддержания общего тургора кожи, включая подушечки лап.

Экспертный комментарий: "Важно не путать обычную сухость с гиперкератозом — избыточным разрастанием рогового слоя. В последнем случае простые увлажняющие средства будут неэффективны, и потребуется специфическая терапия", — отметил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Когда нужно обратиться к врачу

Самостоятельный уход допустим только при легкой степени сухости. Срочно обратитесь в клинику, если заметили следующие признаки:

  • Глубокие кровоточащие трещины.
  • Появление гноя, сильный отек или выраженное покраснение.
  • Интенсивное и навязчивое вылизывание лап.
  • Хромота или отказ животного наступать на лапу.
Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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