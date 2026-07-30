Пока другие дремлют, эти учатся: пять пород кошек удивят памятью и сообразительностью

Интеллект домашних кошек часто недооценивают, списывая их действия на простые инстинкты. Однако некоторые породы демонстрируют способности, сопоставимые с навыками служебных собак: они осваивают сложные трюки, разгадывают механизмы дверных замков и даже приносят апорт.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абиссинская кошка

Понимание того, как работает поведение кошек, позволяет владельцам превратить обычного питомца в настоящего интеллектуального партнера, способного к осознанному диалогу.

Абиссинская кошка: мастер манипуляций

Абиссинцы возглавляют рейтинги самых умных пород благодаря своей гиперактивности и страсти к исследованию пространства. Для них не существует закрытых дверей в буквальном смысле: эти животные быстро понимают принцип работы дверных ручек и защелок. Часто владельцы сталкиваются с тем, что питомец самостоятельно «инспектирует» шкафы с одеждой или едой.

"Абиссинские кошки обладают феноменальной памятью на действия хозяина. Если они один раз увидят, как открывается ящик с лакомствами, они будут повторять это движение до победного конца", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Важно учитывать, что высокий интеллект требует постоянной нагрузки. Если кошка остается одна, она может начать скучать, что провоцирует стресс у кошки и деструктивное поведение. Стоимость котят этой породы варьируется от 80 000 до 240 000 рублей, что обусловлено сложностью разведения и уникальным экстерьером.

Сиамская кошка: социальный интеллект

Сиамские кошки — это "собаки в кошачьем обличье". Они не просто живут рядом с человеком, а активно участвуют в его жизни. Их интеллект направлен на коммуникацию: сиамцы способны выражать свои просьбы десятками различных интонаций. Многие представители породы легко поддаются дрессировке и с удовольствием приносят брошенную игрушку, закрепляя навык через положительный контакт с владельцем.

"Сиамцы крайне чувствительны к иерархии и вниманию. Для них игра — это способ подтвердить свою значимость в семье, поэтому они так старательно выполняют команды", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

При воспитании стоит учитывать психотипы кошек: сиамцы не терпят грубости и могут запомнить обиду надолго. Цена на таких котят начинается от 60 000 рублей.

Бенгальская кошка: инженерный склад ума

Бенгалы — это союз дикой эстетики и острого ума. Эти кошки обожают воду и технические приспособления. В домашних условиях они быстро осваивают автоматические кормушки и даже смыв унитаза. Если ваша кошка смотрит в стену, возможно, будучи бенгалом, она просто вычисляет траекторию движения насекомого или прислушивается к работе коммуникаций — их внимание к деталям поражает. Стоимость бенгальского котенка достигает 320 000 рублей.

Бурманская кошка и мейн-кун: атлеты и компаньоны

Бурманские кошки отличаются атлетизмом. Прыжки через обруч для них не проблема, так как порода ориентирована на физическую активность. Мейн-куны, в свою очередь, проявляют интеллект через адаптивность. Это одна из немногих пород, которую можно приучить к прогулкам на поводке. Массивные красавцы ведут себя на улице сдержанно, легко привыкая к шлейке и командам владельца.

"Приучение мейн-куна к поводку — это вопрос доверия. Если начинать тренировки дома, кошка воспримет выход на улицу как увлекательное приключение, а не как угрозу", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Порода Интеллектуальная особенность Абиссинская Взлом шкафов и сложных задвижек Сиамская Апорт (приносят игрушки) и диалог голосом Бенгальская Управление механизмами и бытовыми приборами Мейн-кун Обучаемость ходьбе на поводке и командам

Ответы на популярные вопросы о способностях кошек

Можно ли научить любую кошку приносить игрушки?

Шансы выше у сиамских и ориентальных пород, но при должном терпении и использовании лакомств многие кошки осваивают апорт, если воспринимают это как охотничью игру.

Правда ли, что умные кошки более разрушительны?

Отчасти да. Высокий интеллект требует выхода энергии. Если питомец не получает игрушек-головоломок, он начинает «развлекать» себя сам, открывая шкафы или скидывая предметы.

Как понять, что кошка готова к дрессировке?

Если питомец активно следит за вашими действиями, пытается вступить в игру первым и быстро реагирует на пищевое поощрение — это идеальный кандидат для обучения трюкам.

Какая порода самая тихая, но при этом умная?

Среди интеллектуалов мейн-куны и бурманцы более сдержаны в вокализации по сравнению с разговорчивыми сиамскими кошками.

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