Шерсть стала как солома, а раны заживают дольше: корм может скрывать дефицит важного жира

Дефицит омега-3 жирных кислот у собак может привести к ухудшению состояния кожи и шерсти, замедлению заживления ран и снижению иммунитета. Обычного содержания этих веществ в сухом корме часто недостаточно из-за особенностей промышленной обработки.

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Почему "омега" в составе корма не всегда работает

Многие владельцы полагаются на сбалансированный состав промышленных рационов. Однако при производстве сухих кормов ингредиенты подвергаются воздействию высоких температур, к которым омега-жирные кислоты крайне чувствительны. В результате они теряют свою биологическую доступность — способность организма усваивать вещество и использовать его для поддержания здоровья.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина поясняет, что термическая обработка может разрушить хрупкие связи полиненасыщенных жирных кислот, превращая полезный нутриент в инертный компонент. В таком случае собака формально получает вещество, но не извлекает из него пользы.

Признаки дефицита и риски

Нехватка омега-3 проявляется не только внешне. К основным признакам относятся:

тусклая, тонкая шерсть и сухость кожи;

повышенный зуд, появление "горячих точек" (острых воспалений на коже);

замедленное заживление повреждений тканей;

усиление аллергических реакций;

воспалительные процессы в суставах и ушных раковинах.

Особое внимание стоит уделить собакам, которые часто контактируют с хлорированной водой в бассейнах или открытых водоемах, так как агрессивная среда дополнительно повреждает защитный барьер кожи.

Выбор безопасных добавок

При подборе supplements (добавок) важно учитывать источник жирных кислот. Популярные добавки из рыбы крупных видов (например, лосося) могут содержать накопленные токсины, такие как ртуть и свинец, поскольку крупные хищники находятся на вершине пищевой цепочки.

Более безопасной альтернативой считается криль — мелкие морские организмы. Благодаря короткому жизненному циклу и низкому положению в пищевой цепи они накапливают минимум токсинов, сохраняя при этом высокую концентрацию полезных жиров.

Рекомендации для владельца

Чтобы улучшить состояние кожи и шерсти питомца, можно предпринять следующие шаги:

проконсультироваться с врачом о необходимости введения омега-3 добавок;

выбирать препараты на основе криля или мелких глубоководных рыб;

соблюдать регулярность приема согласно инструкции производителя;

обеспечить питомца достаточным количеством чистой воды.

Самостоятельно назначать лечебные дозировки или менять рацион на специализированный нельзя, так как избыток некоторых жиров может повлиять на свертываемость крови или обмен веществ.

Обратитесь к ветеринару, если заметили резкое облысение, сильные отеки, гнойные выделения из ран или если зуд не проходит после коррекции питания. Это поможет исключить серьезные аллергии или системные заболевания.

Экспертная проверка: ветеринарный диетолог ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина