Шерсть стала как солома, а раны заживают дольше: корм может скрывать дефицит важного жира

Дефицит омега-3 жирных кислот у собак может привести к ухудшению состояния кожи и шерсти, замедлению заживления ран и снижению иммунитета. Обычного содержания этих веществ в сухом корме часто недостаточно из-за особенностей промышленной обработки.
Многие владельцы полагаются на сбалансированный состав промышленных рационов. Однако при производстве сухих кормов ингредиенты подвергаются воздействию высоких температур, к которым омега-жирные кислоты крайне чувствительны. В результате они теряют свою биологическую доступность — способность организма усваивать вещество и использовать его для поддержания здоровья.
Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина поясняет, что термическая обработка может разрушить хрупкие связи полиненасыщенных жирных кислот, превращая полезный нутриент в инертный компонент. В таком случае собака формально получает вещество, но не извлекает из него пользы.
Нехватка омега-3 проявляется не только внешне. К основным признакам относятся:
Особое внимание стоит уделить собакам, которые часто контактируют с хлорированной водой в бассейнах или открытых водоемах, так как агрессивная среда дополнительно повреждает защитный барьер кожи.
При подборе supplements (добавок) важно учитывать источник жирных кислот. Популярные добавки из рыбы крупных видов (например, лосося) могут содержать накопленные токсины, такие как ртуть и свинец, поскольку крупные хищники находятся на вершине пищевой цепочки.
Более безопасной альтернативой считается криль — мелкие морские организмы. Благодаря короткому жизненному циклу и низкому положению в пищевой цепи они накапливают минимум токсинов, сохраняя при этом высокую концентрацию полезных жиров.
Чтобы улучшить состояние кожи и шерсти питомца, можно предпринять следующие шаги:
Самостоятельно назначать лечебные дозировки или менять рацион на специализированный нельзя, так как избыток некоторых жиров может повлиять на свертываемость крови или обмен веществ.
Обратитесь к ветеринару, если заметили резкое облысение, сильные отеки, гнойные выделения из ран или если зуд не проходит после коррекции питания. Это поможет исключить серьезные аллергии или системные заболевания.
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