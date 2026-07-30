Собака после голодовки: резкий старт питания доведет организм до опасного сбоя

Восстановление массы тела у истощенных собак требует строгого контроля за рационом и скоростью введения пищи. Резкий переход на полноценное питание при сильном недовесе может привести к рефидинг-синдрому — опасному состоянию, вызванному резким сдвигом электролитного баланса (фосфора, калия и магния), что чревато судорогами, сердечными нарушениями и летальным исходом.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая бездомная собака

Особенности питания при истощении

Для собак с умеренным или выраженным дефицитом массы тела рекомендуются рационы с повышенным содержанием белков и жиров. Согласно данным PetMD, оптимальными для сухих кормов считаются показатели жирности около 18% и содержание белка в пределах 28-30%. При выборе продукта важно, чтобы первым ингредиентом значилось конкретное мясо (курица, говядина, ягненок), а не мясная мука или побочные продукты.

В качестве безопасных добавок к основному рациону можно использовать отварную курицу, тыкву и сладкий картофель. Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина поясняет, что качественный белок необходим для восстановления мышечной ткани, которая при голодании распадается в первую очередь для поддержания работы жизненно важных органов.

Схема постепенного кормления

Из-за длительного отсутствия пищи рецепторы желудка могут сигнализировать о насыщении гораздо раньше нормы. Чтобы избежать перегрузки ЖКТ и риск рефидинг-синдрома, следует придерживаться следующего алгоритма:

Первые 24 часа: объем пищи составляет 25% от базовой потребности организма в энергии (RER).

объем пищи составляет 25% от базовой потребности организма в энергии (RER). Последующие дни: порция увеличивается на 25% каждые сутки до достижения полной нормы.

порция увеличивается на 25% каждые сутки до достижения полной нормы. Режим: суточную норму необходимо разделить на четыре равных приема пищи с равными интервалами.

Для расчета RER используется формула: (вес собаки в кг x 30) + 70 = количество ккал в сутки. После стабилизации состояния порции корректируются исходя из целевого веса животного, который определяет врач.

Восстановление и контроль

Процесс набора веса должен сопровождаться умеренной физической активностью (короткие прогулки), так как только движение способствует возвращению мышечной массы. Также рекомендуется вести пищевой дневник, фиксируя количество съеденного и динамику веса.

Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин отмечает, что для восполнения дефицита микроэлементов часто требуются витаминно-минеральные комплексы, особенно жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые не синтезируются организмом собаки самостоятельно.

Если собака отказывается от еды даже при сильном голоде, это может быть признаком серьезного заболевания или общей слабости. В таком случае попытки "уговорить" питомца сменить вкус корма или добавить бульон должны идти параллельно с медицинской диагностикой.

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина