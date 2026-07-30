Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глазурь с медом и соевым соусом: превращаем бюджетную курицу в шедевр кулинарии
Белоснежный гигант с трепетной душой: как вырастить идеальную живую стену из чубушника
От серого ввоза к заводской гарантии: Peugeot и Citroën начали новую главу в России
Камень оказался не таким уж мёртвым: под Великими озёрами нашли целую пищевую цепочку
Звездный пылесос в центре галактики: обнаруженный объект перевернул понимание природы радиосигналов
От грубой кожи к младенческой нежности: секретная технология, благодаря которой пятки остаются шелковыми
Холера возвращается: почему смертность от забытой болезни выросла на 175%
Живот нависает даже при нормальном весе: одно упражнение поможет вернуть ему плотность
Тольятти удивляет не только заводами: Волга, модернизм и редкие музеи города

Необычные соседи любят тишину и ящики: как привлечь сов в свой сад

Зоосфера » Птицы

Чтобы привлечь сов в частный двор или сад, необходимо создать среду, имитирующую их естественную среду обитания. Птиц не привлекут кормушки с зерном или поилки; для них решающими факторами становятся безопасность территории, наличие укрытий и доступ к кормовой базе.

Совы в серо-коричневом цвете смотрят в камеру среди некоторых листьев
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совы в серо-коричневом цвете смотрят в камеру среди некоторых листьев

Факторы выбора территории

Совы выбирают участки, где минимальны риски для жизни и здоровья. Высокая вероятность поселения наблюдается в местах с крупными деревьями и открытыми пространствами, где присутствуют мелкие животные (основа рациона птиц). Напротив, шумные трассы, соседство с промышленными объектами или фермами, использующими пестициды и химикаты, делают территорию непригодной.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что биологическая потребность совы в безопасности определяет ее поведение: птица избегает мест, где высока вероятность встречи с естественными хищниками или где антропогенный шум мешает ориентации при охоте.

Оборудование среды и гнездовья

Наиболее эффективным способом пригласить сов на участок является установка специализированных гнездовых ящиков. Птицы нуждаются в теплых и защищенных местах для вывода потомства и дневного отдыха.

  • Размещение: ящик должен быть закреплен на дереве или столбе в уединенном, желательно лесистом месте.
  • Высота: минимум 3 метра от поверхности земли.
  • Наполнение: внутреннее пространство можно заполнить древесной стружкой.
  • Сроки: установку рекомендуется завершить до конца зимы.

Зоотехник Сергей Пахомов отмечает, что правильный выбор места для гнездовья исключает стресс для птицы и обеспечивает необходимую изоляцию от внешних раздражителей.

Обеспечение благополучия диких птиц

Помимо установки ящиков, существуют практические меры по улучшению среды:

  • Сохранение растительности: важно оставлять вечнозеленые и даже сухие деревья. Они служат присадами для наблюдения за добычей и защиты от непогоды.
  • Световой режим: избыточное искусственное освещение пугает ночных хищников. Рекомендуется минимизировать количество внешних фонарей.
  • Контроль домашних животных: наличие вольных кошек в окрестностях значительно снижает шансы на поселение сов.

Специалист по охране животного мира Роман Беляев напоминает, что совы являются дикими животными, и любое вмешательство в их среду должно быть направлено исключительно на поддержку их естественного поведения без попыток приручения или содержания в неволе.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Урожаи в России бьют все рекорды: избыток продукции обрушил стоимость привычного товара на рынке
Производство
Урожаи в России бьют все рекорды: избыток продукции обрушил стоимость привычного товара на рынке
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
Холера возвращается: почему смертность от забытой болезни выросла на 175%
Живот нависает даже при нормальном весе: одно упражнение поможет вернуть ему плотность
Тольятти удивляет не только заводами: Волга, модернизм и редкие музеи города
Ошибочные ценники на авто: за какую сумму в реальности покупают подержанные машины
Главный бьюти-код: этот дорогой медово-ягодный цвет волос стал главным хитом сезона
Вытеснил даже пампушки: забытый секрет хлеба с маринованным луком к горячему борщу
Красная планета светится как Земля: марсианские сияния хранят след исчезнувшего воздуха
Надежный щит для теплицы: как спасти урожай томатов от опасного грибка с помощью аптеки
Молодой, успешный, но уже бывший: завод снял Tenet T4 ради нового фаворита покупателей
Бомбический вкус и максимум пользы: как приготовить тушеные овощи в необычном стиле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.