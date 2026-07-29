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Пёс вылизывает лапы до ран: какие причины запускают тяжелую цепочку болезни

Зоосфера » Собаки

Постоянное вылизывание и разгрызание лап у собак часто вызвано аллергией, сухостью кожи или внешними раздражителями. Если не устранить причину, это приводит к отекам, покраснениям и вторичным бактериальным или грибковыми инфекциями.

Лапы собаки
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лапы собаки

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что подобные действия собаки редко являются просто "вредной привычкой": чаще всего животное пытается облегчить физический дискомфорт или зуд.

Почему собака грызет лапы

Причин раздражения может быть несколько. К внешним факторам относятся контактный дерматит (реакция на бытовую химию, реагенты или пыльцу) и воздействие погодных условий. Внутренние причины включают пищевую непереносимость или хронические аллергии.

Без лечения ситуация может осложниться развитием лик-гранулем (хронических язв от вылизывания), появлением опухолей или глубоким воспалением тканей. В таких случаях самостоятельное лечение недопустимо и требует вмешательства специалиста.

Как помочь питомцу в домашних условиях

Если проблема вызвана сухостью кожи или легким раздражением, владельцу доступны следующие меры:

  • Гигиена после прогулок. Очистка лап мягким мылом помогает удалить остатки пыльцы и химикатов с газонов. Для облегчения зуда можно использовать специализированные натуральные спреи от раздражения.
  • Контроль среды. Снижение количества пыли в доме и регулярная стирка подстилки уменьшают воздействие бытовых аллергенов (клещей, эпителия).
  • Регулировка климата. В жаркую и влажную погоду рекомендуется использовать кондиционер, а зимой — увлажнитель воздуха, чтобы предотвратить пересушивание кожи.
  • Коррекция питания. Полноценный рацион поддерживает защитные функции организма. При подозрении на пищевую чувствительность стоит обсудить с врачом переход на диету с ограниченным набором ингредиентов или беззерновой корм.
  • Омега-кислоты. Добавки с омега-3, 6 и 9 (например, на основе рыбьего жира или жира криля) помогают поддерживать естественный липидный барьер кожи и обладают противовоспалительным эффектом.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что любые изменения в рационе и введение БАДов должны быть согласованы с врачом, чтобы избежать аллергических реакций на сами компоненты добавок.

Когда нужно обратиться к ветеринару

Помощь специалиста обязательна, если вы заметили следующие признаки:

  • появление хромоты или явной боли при касании лап;
  • сильный отек, кровоточивость или гнойные выделения;
  • образование выраженных наростов или язв на коже;
  • отсутствие эффекта от базовых мер гигиены и ухода.
Экспертная проверка:
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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