Комок перьев едва выжил: спасение птенца пламенеющей совы из огня в Колорадо

Помощь диким птицам и животным в зоне природных пожаров должна оказываться исключительно профессионалами. Попытки самостоятельного захвата или кормления пострадавших особей могут усилить стресс животного, привести к травмам человека и снизить шансы питомца на возвращение в естественную среду.
В Колорадо (США) во время лесного пожара Aspen Acres был спасен птенец пламенеющей совы по имени Эш. Птица весом всего 37 граммов оказалась слишком мала, чтобы самостоятельно улететь от огня. Специалисты Raptor Center в городе Пьюбло зафиксировали у птенца признаки истощения и последствия вдыхания дыма, однако серьезных травм не обнаружено.
По данным Nature & Wildlife Discovery Center, пламенеющая сова является самым маленьким видом сов в Колорадо (взрослые особи весят около 74 граммов). Птицы этого вида населяют лесные массивы и питаются преимущественно насекомыми. В настоящее время Эш проходит реабилитацию: он получает специализированное питание (кормовых червей) и готовится к первому полету. Планируемая дата выпуска в природу — 24 августа, что связано с началом сезонной миграции вида в Мексику.
В ситуациях, когда природные катастрофы, такие как пожары, вытесняют животных из их привычной среды, владельцам домашних питомцев и обычным гражданам рекомендуется придерживаться следующих правил безопасности:
Ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов поясняет, что дикие птицы крайне чувствительны к стрессу и имеют специфические потребности в питании и условиях содержания, которые невозможно воссоздать в домашних условиях без риска для здоровья особи.
Если вы обнаружили сироту, больное или раненое дикое животное после пожара или другого стихийного бедствия, необходимо:
Для тех, кто хочет помочь системно, наиболее безопасным и эффективным способом является волонтерство в сертифицированных центрах помощи или прямые пожертвования таким организациям.
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