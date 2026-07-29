Собака стареет, а суставы болят: 3 компонента, которые могут вернуть ей легкость движений

Глюкозамин, хондроитин и МСМ могут помочь пожилым собакам с дегенерацией суставов, улучшая подвижность и снижая болевые ощущения. Эти добавки часто рассматриваются как альтернатива или дополнение к медикаментозному лечению, которое может иметь серьезные побочные эффекты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Слепая собака играет с мячиком

Почему страдают суставы

С возрастом хрящ — упругая ткань, которая служит амортизатором в суставах, — естественным образом разрушается. Риск развития патологий и боли выше у собак с избыточным весом, перенесших травмы или имеющих генетическую предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Ветеринарный врач Максим Лазарев отмечает, что снижение активности, трудности при подъеме после сна, неохотное использование лестниц или проблемы с посадкой в автомобиль часто являются внешними признаками хронической боли в суставах.

Механизмы действия добавок

Для поддержки суставов обычно используют комбинацию трех компонентов:

Глюкозамин . Стимулирует синтез строительных блоков хряща и активизирует механизмы защиты от его деградации. Исследования (в частности, анализ данных по людям за 2012 год) указывают на противовоспалительный эффект глюкозамина сульфата, сопоставимый с действием некоторых нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

. Стимулирует синтез строительных блоков хряща и активизирует механизмы защиты от его деградации. Исследования (в частности, анализ данных по людям за 2012 год) указывают на противовоспалительный эффект глюкозамина сульфата, сопоставимый с действием некоторых нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Хондроитин . Основной компонент хрящевой ткани, который помогает удерживать воду, сохраняя эластичность и амортизирующую функцию сустава.

. Основной компонент хрящевой ткани, который помогает удерживать воду, сохраняя эластичность и амортизирующую функцию сустава. МСМ (метилсульфонилметан). Органическое соединение серы. Оно блокирует передачу болевых сигналов по нервным волокнам и поддерживает работу естественных противовоспалительных гормонов организма.

Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин поясняет, что данные добавки редко вызывают побочные эффекты и могут эффективно работать в синергии с основной терапией.

Ограничения и рекомендации

Применение хондропротекторов требует терпения: заметный результат обычно проявляется через несколько недель. Ветеринарные специалисты рекомендуют оценивать эффективность курса спустя три месяца регулярного приема.

Владельцу безопасно поддерживать нормальный вес питомца и избегать чрезмерных нагрузок на суставы до консультации с врачом. Однако самостоятельно назначать конкретные препараты, дозировки или заменять ими назначенные лекарства нельзя.

Обращение к ветеринару необходимо, если собака резко перестала двигаться, проявляет признаки сильной боли (скулит, проявляет агрессию при прикосновении к суставам) или если наблюдается выраженное воспаление и отек конечностей.