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Астаксантин для собак и кошек: неожиданная польза, о которой ветеринары заговорили только сейчас

Зоосфера » Ветеринария

Астаксантин — мощный природный антиоксидант, который помогает защитить клетки организма собак и кошек от повреждений, вызванных свободными радикалами. Вещество представляет собой красный пигмент, содержащийся в криле, креветках и лобстерах.

Собака и кошка
Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Собака и кошка

Механизм действия: борьба с окислительным стрессом

Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые возникают при воздействии токсинов, загрязнения среды или в процессе борьбы иммунитета с инфекциями. Они запускают цепную реакцию повреждения клеток, что ведет к окислительному стрессу. Это состояние связывают с ускоренным старением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском развития онкологии.

Астаксантин работает как защитный экран: он проникает в клетку и нейтрализует несколько свободных радикалов одновременно. По данным материалов, его активность значительно выше, чем у витамина C.

Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин поясняет, что антиоксиданты помогают снизить нагрузку на организм в периоды болезни или при воздействии внешней среды, но их применение должно быть сбалансированным.

Практическая польза для здоровья

Исследователи и ветеринарные специалисты выделяют несколько направлений, где астаксантин может быть полезен:

  • Суставы: благодаря противовоспалительным свойствам вещество может снижать интенсивность хронических болей при износе хрящевой ткани.
  • Зрение: антиоксидант способствует поддержке здоровья глаз, в частности при воспалении роговицы (синдром "сухого глаза"), а также может быть полезен для профилактики катаракты.
  • Сердце: данные Национального центра биотехнологической информации (NCBI) указывают на возможность снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний за счет ограничения выработки С-реактивного белка — маркера воспаления.
  • Онкопрофилактика: предварительные исследования показывают, что вещество может замедлять деление поврежденных клеток и стимулировать их естественную гибель (апоптоз).

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина отмечает, что при выборе добавок важно отдавать предпочтение натуральным источникам астаксантина, так как синтетические аналоги могут хуже усваиваться организмом животного.

Меры предосторожности и рекомендации

Астаксантин содержится в лососе, красной форели и морепродуктах, однако для достижения терапевтического эффекта чаще используют специализированные добавки. Владельцам следует избегать продуктов с сомнительным составом и синтетическими красителями.

Чего нельзя делать самостоятельно:

  • Назначать дозировку без учета веса, возраста и состояния здоровья питомца.
  • Заменять полноценное лечение заболеваний суставов или сердца одними только антиоксидантами.
  • Использовать человеческие препараты с астаксантином, так как они могут содержать подсластители (например, ксилит), токсичные для собак.

Когда обратиться к врачу: Если вы заметили у животного признаки воспаления суставов (затрудненный подъем, хромоту), изменения в прозрачности хрусталика глаза или признаки сердечной недостаточности, необходимо пройти диагностику перед введением любых нутрицевтиков.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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