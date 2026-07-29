Астаксантин для собак и кошек: неожиданная польза, о которой ветеринары заговорили только сейчас

Астаксантин — мощный природный антиоксидант, который помогает защитить клетки организма собак и кошек от повреждений, вызванных свободными радикалами. Вещество представляет собой красный пигмент, содержащийся в криле, креветках и лобстерах.
Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые возникают при воздействии токсинов, загрязнения среды или в процессе борьбы иммунитета с инфекциями. Они запускают цепную реакцию повреждения клеток, что ведет к окислительному стрессу. Это состояние связывают с ускоренным старением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском развития онкологии.
Астаксантин работает как защитный экран: он проникает в клетку и нейтрализует несколько свободных радикалов одновременно. По данным материалов, его активность значительно выше, чем у витамина C.
Ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин поясняет, что антиоксиданты помогают снизить нагрузку на организм в периоды болезни или при воздействии внешней среды, но их применение должно быть сбалансированным.
Исследователи и ветеринарные специалисты выделяют несколько направлений, где астаксантин может быть полезен:
Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина отмечает, что при выборе добавок важно отдавать предпочтение натуральным источникам астаксантина, так как синтетические аналоги могут хуже усваиваться организмом животного.
Астаксантин содержится в лососе, красной форели и морепродуктах, однако для достижения терапевтического эффекта чаще используют специализированные добавки. Владельцам следует избегать продуктов с сомнительным составом и синтетическими красителями.
Чего нельзя делать самостоятельно:
Когда обратиться к врачу: Если вы заметили у животного признаки воспаления суставов (затрудненный подъем, хромоту), изменения в прозрачности хрусталика глаза или признаки сердечной недостаточности, необходимо пройти диагностику перед введением любых нутрицевтиков.
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