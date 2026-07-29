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Собака грызет лапы до крови? Ветеринары назвали добавку, которая помогает восстановить кожу безопасно

Зоосфера » Собаки

Частое разгрызание лап у собак может быть следствием дефицита незаменимых жирных кислот в рационе. Если ветеринарный врач исключил инфекции и аллергические реакции, добавление омега-3, 6 и 9 жирных кислот помогает восстановить защитный барьер кожи и снизить интенсивность зуда за счет противовоспалительного эффекта.

Мопс выполняет команду сидеть на ковре рядом с лакомством
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Мопс выполняет команду сидеть на ковре рядом с лакомством

Почему в кормах бывает недостаточно омега-3

Многие собаки, питающиеся промышленными сухими кормами, сталкиваются с нехваткой этих веществ. Причина в технологии производства: высокая температура термической обработки разрушает хрупкие жирные кислоты. Кроме того, после вскрытия упаковки жиры быстро окисляются при контакте с кислородом, что снижает их биологическую ценность.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина поясняет, что промышленная обработка сырья часто приводит к потере части полезных нутриентов, поэтому для поддержки здоровья кожи и шерсти может потребоваться дополнительный прием добавок.

Выбор источника жирных кислот

Омега-жирные кислоты получают из рыбьего жира или растительных источников. Среди животных добавок выделяется масло криля, которое усваивается организмом эффективнее обычного рыбьего жира. Еще одним преимуществом является чистота сырья: криль находится в нижней части пищевой цепи, поэтому он меньше накапливает токсины по сравнению с крупными рыбами, например, лососем.

При выборе препарата стоит обращать внимание на отсутствие зерна, сои и глютена, чтобы не спровоцировать новую аллергическую реакцию у чувствительных собак.

Меры предосторожности и рекомендации

Добавки с омега-кислотами полезны при сухости и раздражении кожи, но они не являются лекарством от всех причин зуда. Владельцу безопасно подобрать качественный продукт, разработанный специально для собак, и строго соблюдать дозировку, указанную в инструкции.

Ветеринарный врач Максим Лазарев предупреждает, что попытки самостоятельно "заглушить" зуд добавками могут быть опасны, если причина проблемы кроется в глубоком воспалении или паразитарном заболевании. В таких случаях без лечения основного очага витамины не помогут.

Необходимо срочно обратиться к ветеринару, если при разгрызании лап наблюдаются следующие признаки:

  • сильный отек или выраженное покраснение тканей;
  • появление открытых ран и глубоких трещин;
  • наличие гнойных или серозных выделений;
  • резкое изменение поведения животного.
Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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