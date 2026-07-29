Ветеринары назвали масло, которое может оказаться полезнее рыбьего жира для здоровья собак

Добавки на основе масла криля могут стать более безопасной и эффективной альтернативой традиционным рыбьим жирам для поддержки здоровья собак. В отличие от масел лосося или трески, масло криля характеризуется высокой усвояемостью омега-3 жирных кислот, отсутствием резкого рыбного запаха и меньшим риском содержания тяжелых металлов.

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Преимущества масла криля перед рыбьим жиром

Основное отличие крилевого масла заключается в его происхождении. Криль находится в нижней части пищевой цепочки, поэтому в нем практически не накапливаются промышленные токсины и тяжелые металлы (например, ртуть), которые часто встречаются в крупных глубоководных рыбах.

С точки зрения состава и биодоступности масло криля имеет ряд особенностей:

Высокая концентрация EPA: содержание противовоспалительной кислоты EPA в масле криля составляет 240 мг/г, тогда как в обычном рыбьем жире — около 180 мг/г. Это важно для поддержки суставов, кожи и сердечно-сосудистой системы.

содержание противовоспалительной кислоты EPA в масле криля составляет 240 мг/г, тогда как в обычном рыбьем жире — около 180 мг/г. Это важно для поддержки суставов, кожи и сердечно-сосудистой системы. Улучшенное усвоение: благодаря специфической структуре питательных веществ организм собаки усваивает омега-3 из криля легче. В ряде случаев для достижения того же эффекта достаточно дозы в пять раз меньше стандартной порции рыбьего жира.

благодаря специфической структуре питательных веществ организм собаки усваивает омега-3 из криля легче. В ряде случаев для достижения того же эффекта достаточно дозы в пять раз меньше стандартной порции рыбьего жира. Природный антиоксидант: масло содержит астаксантин, который защищает хрупкие омега-3 кислоты от окисления и нейтрализует свободные радикалы.

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина поясняет, что высокая биодоступность препарата позволяет снизить общую дозировку жиров в рационе, что важно для предотвращения избыточной калорийности питания.

Практическое применение и безопасность

Масло криля помогает поддерживать блеск шерсти, здоровье кожи, работу иммунной системы и состояние суставов. Кроме того, оно реже вызывает побочные эффекты в виде рыбной отрыжки или специфического запаха изо рта животного.

При выборе добавки следует ориентироваться на продукты, разработанные специально для собак. Вводить новый компонент в рацион рекомендуется постепенно, строго следуя инструкции производителя.

Экспертный комментарий: "Перед введением любых омега-3 добавок необходимо убедиться, что текущий основной корм не содержит избыточного количества жиров, чтобы избежать развития панкреатита или нарушения липидного обмена", — отметила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Когда требуется консультация врача: обращение к ветеринару обязательно, если собака уже принимает лекарственные препараты (особенно антикоагулянты) или имеет хронические заболевания почек и печени.

Экспертная проверка: ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина