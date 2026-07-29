Раскаленный панцирь на парковке: как обычный поход в магазин может стоить жизни вашему питомцу

Оставлять животных в закрытом автомобиле даже на короткое время опасно для жизни: при температуре воздуха снаружи около +25°C салон может быстро разогреться до критических отметок, вызывая тяжелый тепловой удар.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Собака в автомобиле

Случай произошел на одной из парковок, где в брошенном автомобиле была зафиксирована температура +50°C. Внутри обнаружили маленькое животное в состоянии сильного стресса. Спасатели передали питомца в ветеринарную клинику, где после первичного обследования подтвердили перегрев. По прогнозам врачей, при правильном уходе животное восстановится.

Риски перегрева в салоне

Автомобиль работает как парник: стеклянные поверхности пропускают солнечные лучи, которые нагревают внутренние поверхности, а запертый воздух не циркулирует. Это приводит к стремительному росту температуры даже при умеренном тепле на улице.

Ветеринарный врач Максим Лазарев объясняет, что собаки и кошки переносят жару хуже людей из-за особенностей терморегуляции. Перегрев вызывает сгущение крови, отек мозга и поражение внутренних органов, что может привести к летальному исходу за считанные минуты.

Меры безопасности для владельцев

Чтобы избежать теплового удара у питомца, рекомендуется соблюдать следующие правила:

не оставлять животное в машине при температуре воздуха выше +25°C;

избегать поездок с питомцем в часы пиковой солнечной активности;

обеспечивать доступ свежего воздуха и воды во время транспортировки.

"Признаками теплового удара являются сильная одышка, ярко-красный язык, вялость или, напротив, чрезмерное возбуждение. В таких ситуациях счет идет на минуты", — отметил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев