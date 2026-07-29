Оставлять животных в закрытом автомобиле даже на короткое время опасно для жизни: при температуре воздуха снаружи около +25°C салон может быстро разогреться до критических отметок, вызывая тяжелый тепловой удар.
Случай произошел на одной из парковок, где в брошенном автомобиле была зафиксирована температура +50°C. Внутри обнаружили маленькое животное в состоянии сильного стресса. Спасатели передали питомца в ветеринарную клинику, где после первичного обследования подтвердили перегрев. По прогнозам врачей, при правильном уходе животное восстановится.
Автомобиль работает как парник: стеклянные поверхности пропускают солнечные лучи, которые нагревают внутренние поверхности, а запертый воздух не циркулирует. Это приводит к стремительному росту температуры даже при умеренном тепле на улице.
Ветеринарный врач Максим Лазарев объясняет, что собаки и кошки переносят жару хуже людей из-за особенностей терморегуляции. Перегрев вызывает сгущение крови, отек мозга и поражение внутренних органов, что может привести к летальному исходу за считанные минуты.
Чтобы избежать теплового удара у питомца, рекомендуется соблюдать следующие правила:
"Признаками теплового удара являются сильная одышка, ярко-красный язык, вялость или, напротив, чрезмерное возбуждение. В таких ситуациях счет идет на минуты", — отметил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.
ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.