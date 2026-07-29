Яхты тонут не от шторма: косатки у Испании передают друг другу странную привычку

Группа косаток в северной части Испании привела к затоплению яхты, разрушив её рулевое устройство. Инцидент стал частью серии столкновений морских млекопитающих с судами у берегов Иберийского полуострова, которые фиксируются более шести лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Buiobuione, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Косатки

По данным издания Sur, в водах Галисии косатки повредили руль 14-метровой яхты под шведским флагом. Двое находившихся на борту людей подали сигнал бедствия и были эвакуированы спасателями. Ранее на этой неделе аналогичный случай произошел с судном Idem у мыса Эстака-де-Барес: после разрушения руля яхта затонула, экипаж был спасен.

Согласно данным Atlantic Orca Working Group — исследовательской группы из Испании и Португалии, с 2020 года зафиксировано более 700 взаимодействий косаток с судами. Эти случаи варьируются от легких толчков до многочасовых сессий по выведению из строя рулей. На данный момент известно о минимум восьми затонувших судах.

Биологи определили, что в этих действиях участвуют примерно 15 особей из иберийской субпопуляции, численность которой не превышает 50 животных. Этот вид занесен в Красную книгу МСОИ как находящийся на грани полного исчезновения, так как его рацион почти полностью состоит из атлантического голубого тунца.

Считается, что поведение группы инициировала самка по имени Уайт Глэдис. Раньше исследователи предполагали, что причиной стал травматический опыт столкновения с судном в прошлом. Однако сейчас доминирует версия о социальном обучении: молодые особи наблюдают за взрослыми и копируют их привычки, превращая атаку на руль в своего рода "моду" внутри группы.

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что подобное поведение часто носит игровой или исследовательский характер, однако перенос единичного случая травмы на всю группу требует дополнительных подтверждений. Важно разделять защитную реакцию животного и сознательную "месть", которая является скорее сюжетом для соцсетей, чем научным фактом.

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Marine Mammal Science, показало, что косатки чаще выбирают парусные суда и обычно теряют интерес к объекту сразу после того, как руль поврежден и судно остановилось. В связи с этим спасательные службы рекомендуют морякам при встрече с косатками выключать двигатель, спускать паруса и отпускать штурвал, чтобы лишить животных точки опоры для удара.

Текущие данные помогают уточнить механизмы передачи социального опыта у косаток, но точная причина выбора именно рулей в качестве цели остается неясной. Для окончательных выводов ученым требуется сбор большего объема данных о каждом столкновении.