Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние спорят за последний тост: печёночный паштет получится мягким без лишних добавок
Семь миллионов за два сердца: гибридный Tank 400 выходит в России с козырем для города и брода
Один вдох раскрыл обмен веществ: ученые создали сенсор для контроля сжигания жира в реальном времени
Главный секрет урожая: как прекратить войну с местной почвой и заставить участок работать на вас
Больше никаких талонов и лимитов: Ленинградская область преодолела критический сбой снабжения
Рано срежешь — кисло, поздно — гниль: виноград выдаёт зрелость по трём верным признакам
Шелковый пар и пряный шафран: секрет азербайджанской бугламы, которая тает во рту
Красота на фото, характер за кадром: кошки с диким видом требуют выбора не только по окрасу
Пока Китай ждёт продаж, Россия уже заказывает: новый BMW X5 приедет с необычным вторым рядом

Укрытие без грациозных жертв: как подарить питомцу радость охоты без тесноты и скованности

3:23
Зоосфера » Кошки

Главный вывод: Для крупных и пожилых кошек стандартные игрушечные туннели часто оказываются слишком узкими. В качестве альтернативы можно использовать детские игровые тоннели с увеличенным диаметром, которые обеспечивают больше пространства для движения и комфортного укрытия.

Кошка идет по тоннелю
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кошка идет по тоннелю

Задача: организация пространства для крупных кошек

Кошки используют туннели для охоты, пряток и реализации природного инстинкта засады. Однако владельцы крупных пород или пожилых животных часто сталкиваются с проблемой: стандартные зоомагазинные аксессуары рассчитаны на средние габариты. Слишком узкий проход ограничивает подвижность питомца и может вызвать стресс или отказ от игры.

Критерии выбора и характеристики

При поиске подходящего туннеля следует ориентироваться не на категорию товара («для кошек»), а на его физические параметры. Важно, чтобы животное могло свободно развернуться внутри и проходить, не задевая стенки всем телом.

В качестве примера подходящего по размеру изделия можно рассмотреть модель DVÄRGMÅS из IKEA. Несмотря на то что она позиционируется как детская игрушка, её габариты соответствуют потребностям крупных кошек:

  • Диаметр: 45 см (17,75 дюймов).
  • Длина: 126 см (49,5 дюймов).
  • Особенность: складная конструкция, позволяющая компактно хранить предмет.

Безопасность и индивидуальные особенности

Специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов советует учитывать, что при выборе неспециализированных товаров приоритетом должна быть безопасность материалов. Необходимо убедиться в отсутствии мелких деталей, которые кошка может отгрызть и проглотить, а также проверить надежность швов.

Для пожилых животных широкий диаметр туннеля критически важен: он снижает нагрузку на суставы при входе и выходе, позволяя питомцу передвигаться без лишних усилий.

Типичные ошибки и ограничения

  • Игнорирование размера: покупка стандартного туннеля «наугад» часто приводит к тому, что крупное животное просто не помещается внутри.
  • Силовое принуждение: попытки затолкнуть кошку в узкий тоннель могут вызвать панику и агрессию.

Важно помнить, что товары, не предназначенные специально для животных, могут иметь иную износостойкость. Владельцу следует регулярно проверять целостность ткани на предмет разрывов или выбивающихся металлических элементов каркаса.

Граница самостоятельного ухода

Если кошка отказывается заходить в просторный туннель, проявляет беспричинный страх перед новым предметом или испытывает явные трудности при движении (хромота, скованность), проблема может лежать не в размере игрушки, а в состоянии здоровья или поведении.

В таких случаях необходимо прекратить попытки вовлечь животное в игру и обратиться к ветеринарному врачу для проверки суставов или к специалисту по поведению кошек.

Экспертная проверка:
Михаил Кравцов, специалист по содержанию домашних животных.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Один вдох раскрыл обмен веществ: ученые создали сенсор для контроля сжигания жира в реальном времени
Главный секрет урожая: как прекратить войну с местной почвой и заставить участок работать на вас
Больше никаких талонов и лимитов: Ленинградская область преодолела критический сбой снабжения
Рано срежешь — кисло, поздно — гниль: виноград выдаёт зрелость по трём верным признакам
Шелковый пар и пряный шафран: секрет азербайджанской бугламы, которая тает во рту
Красота на фото, характер за кадром: кошки с диким видом требуют выбора не только по окрасу
Пока Китай ждёт продаж, Россия уже заказывает: новый BMW X5 приедет с необычным вторым рядом
Первые годы решают многое: экранное время в младенчестве связали с будущими проблемами обучения
Haval готовит большой шаг вперед: новый кроссовер получит салон будущего и новую технологию
Твердый капучино в стакане: как превратить растворимый кофе и сгущенку в желейный шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.