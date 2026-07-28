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Опасная находка на берегу Приморья: десятки ядовитых рыб-фугу выбросило на пляж

Зоосфера » Рыбы

Отдыхающие в Партизанске Приморского края нашли на берегу более двадцати мёртвых рыб-фугу. Видео с пляжа появилось в соцсетях 28 июля.

Рыба фугу
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыба фугу

Кандидат биологических наук, директор дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации "Зелёный Крест" Константин Дроздов исключил загрязнение воды. По его версии, в сетку попала нецелевая уловная часть — рыбаки выбросили её за борт, а течение прибило к косе.

"Если бы случилось загрязнение, начали бы гибнуть разные виды рыб. Этого не наблюдается", — пояснил ученый корреспонденту VLADIVOSTOK1. RU.

Фугу содержит тетродотоксин — сильнейший нейротоксин. Для человека смертельной дозы достаточно несколько миллиграммов. Трогать или пытаться приготовить такие находки категорически нельзя.

Ранее в регионе предупреждали об активации ядовитых медуз-крестовиков из-за жаркого июня.

Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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