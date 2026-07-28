Забота о личинках у муравьев оказалась связана с теми же сигналами, что и поиск пищи

Нейробиологи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что забота о потомстве у муравьев управляется теми же механизмами мозга, которые отвечают за чувство голода. Исследование показало, что инстинкт опеки над личинками основан на перестройке древних нейронных путей, связанных с поиском и потреблением пищи.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустынный муравей-жнец

Для работы учёные выбрали муравьев вида Cerapachys biroi. Малое количество нейронов в их мозге (около 60 тысяч) позволило детально изучить нейрохимию поведения. С помощью автоматизированной системы исследователи отслеживали контакты взрослых особей с личинками, одновременно анализируя концентрацию 70 различных нейропептидов — сигнальных молекул мозга — на разных этапах жизни насекомых.

Анализ выявил два ключевых вещества, регулирующих социальные роли в колонии. Нейропептид F (NPF) стимулирует заботу о потомстве; его уровень наиболее высок у молодых муравьев-нянек. Напротив, аллатостатин А (AstA) побуждает насекомое оставить гнездо и отправиться на поиск еды. Концентрация AstA растет по мере старения особи, когда она переходит в категорию фуражиров — добытчиков.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что такая связь объясняется физиологической природой родительской заботы: у многих видов кормление потомства тесно связано с механизмами собственного пищевого поведения. В случае с муравьями система контроля голода была эволюционно адаптирована для управления социальным взаимодействием.

Эксперименты подтвердили, что уровень этих веществ напрямую зависит от состояния сытости. При голодании уровень NPF растет, а AstA падает, что возвращает муравья к уходу за личинками. После приема пищи баланс смещается в сторону AstA, стимулируя выход из гнезда.

Результаты работы, опубликованные в журнале Nature, указывают на универсальность этого принципа для разных групп животных, так как схожие механизмы ранее фиксировали у мышей. Однако работа описывает конкретный вид муравьев и не позволяет утверждать, что идентичная нейрохимическая регуляция характерна для всех насекомых.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов