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Размер тела пишет ночной распорядок: кто из млекопитающих почти не закрывает глаза

Зоосфера

Продолжительность сна млекопитающих варьируется от двух часов до почти целых суток. Анализ данных показывает, что время отдыха напрямую зависит от размеров тела животного, его рациона и уровня безопасности в среде обитания.

Жираф
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Жираф

Наибольшую часть времени проводят во сне мелкие виды. Лидером является малая бурая ночница (Myotis lucifugus), которая спит в среднем 19,9 часа в сутки. Почти столько же отдыхают большая бурая ночница (19,7 часа) и толстохвостый опоссум (19,4 часа). Также высокая потребность в сне характерна для броненосцев, белок и некоторых обезьян.

Такая особенность связана с физиологией: мелкие млекопитающие обладают более быстрым обменом веществ, из-за чего потребность во сне накапливается быстрее. При этом они редко спят одним долгим циклом — их отдых разбит на множество коротких эпизодов, которые в сумме составляют большую часть суток.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что на длительность сна влияет и фактор среды: животные, имеющие доступ к защищенным убежищам вроде пещер, нор или дуплам, могут позволить себе спать дольше, так как риск нападения хищника в таких местах минимален.

Почему крупные травоядные спят мало

Противоположная ситуация наблюдается у крупных травоядных. Меньше всего времени на сон тратят жирафы (1,9 часа), лошади (2,9 часа) и европейские косули (3 часа). Здесь работают два основных фактора: энергетический и защитный.

Трава обладает низкой энергетической ценностью. Чтобы получить необходимый объем калорий, животным приходится тратить на кормление почти всё время бодрствования. Кроме того, обитание на открытых пространствах заставляет их постоянно сохранять бдительность, чтобы вовремя заметить хищника.

Контраст виден и среди хищников: например, тигр может спать до 15,8 часа в сутки, тогда как слон остается активным большую часть цикла. Это подтверждает, что режим сна является эволюционным механизмом адаптации к конкретному рациону и способу выживания.

Согласно анализу Сэвиджа и Уэста, связь между метаболизмом и сном очевидна, однако точные механизмы того, как именно размер тела влияет на структуру фаз сна у разных видов, всё еще требуют изучения.

Экспертная проверка: Дмитрий Мельников, зоолог
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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