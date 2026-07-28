Шерстяной водопад: когда обычная линька превращается в скрытый симптом болезни

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Повышенная линька у собак может быть как физиологической особенностью породы, так и признаком дефицита питательных веществ или болезни. Чтобы снизить потерю шерсти, необходимо сочетать регулярный груминг с коррекцией рациона, предварительно исключив медицинские противопоказания.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Линька собак

Нормы линьки: кто и почему теряет шерсть

Все собаки в той или иной степени теряют шерсть, но интенсивность этого процесса различается в зависимости от типа волосяного покрова:

Минимальная линька: пудели, бишоны, ши-тцу и йоркширские терьеры. Их шерсть растет постоянно, а выпавшие волоски часто застревают в общем массиве, не попадая на мебель.

пудели, бишоны, ши-тцу и йоркширские терьеры. Их шерсть растет постоянно, а выпавшие волоски часто застревают в общем массиве, не попадая на мебель. Сезонная линька: золотистые ретриверы, бернские зенненхунды, шелти и немецкие овчарки. Пик потери шерсти приходится на смену сезонов.

золотистые ретриверы, бернские зенненхунды, шелти и немецкие овчарки. Пик потери шерсти приходится на смену сезонов. Постоянная линька: лабрадоры, мопсы и другие короткошерстные породы теряют волоски равномерно в течение всего года.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что для каждой породы существует своя норма. Если количество выпадающей шерсти резко увеличилось или появились залысины, это может указывать на внутренние заболевания, требующие диагностики.

Роль питания и жирных кислот

Одной из причин избыточной линьки при отсутствии болезней является нехватка незаменимых жирных кислот. Организм собаки не способен синтезировать их самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей.

Жирные кислоты омега-3 способствуют росту подшерстка, укрепляют волосяные фолликулы и снижают склонность кожи к воспалениям. Важно учитывать, что при производстве многих промышленных кормов используются высокие температуры, которые могут разрушить омега-3 или привести к быстрому прогорканию жиров. В таких случаях оправдано использование дополнительных добавок.

"Добавки с незаменимыми жирными кислотами могут помочь уменьшить интенсивность линьки и улучшить общее состояние кожного покрова, но они работают только при условии базового здоровья животного", — отметила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Безопасный уход и профилактика

Для контроля количества шерсти в доме владельцам рекомендуется:

Вычесывать собаку несколько раз в неделю (частота зависит от породы).

Использовать профессиональный груминг. Специалисты применяют высокоскоростные фены, которые удаляют лишний подшерсток эффективнее щетки и меньше раздражают кожу.

Следить за качеством рациона, обращая внимание на содержание EPA, DHA и GLA (виды омега-кислот).

Чего нельзя делать самостоятельно: не следует назначать лечебные корма или высокие дозы витаминных комплексов без анализа крови и осмотра врача, так как избыток некоторых жиров может быть противопоказан при определенных заболеваниях.

Когда обратиться к врачу: если линька сопровождается зудом, покраснением кожи, появлением перхоти или резким изменением аппетита и поведения животного.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина