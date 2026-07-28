Шерстяной водопад: когда обычная линька превращается в скрытый симптом болезни

Повышенная линька у собак может быть как физиологической особенностью породы, так и признаком дефицита питательных веществ или болезни. Чтобы снизить потерю шерсти, необходимо сочетать регулярный груминг с коррекцией рациона, предварительно исключив медицинские противопоказания.
Все собаки в той или иной степени теряют шерсть, но интенсивность этого процесса различается в зависимости от типа волосяного покрова:
Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что для каждой породы существует своя норма. Если количество выпадающей шерсти резко увеличилось или появились залысины, это может указывать на внутренние заболевания, требующие диагностики.
Одной из причин избыточной линьки при отсутствии болезней является нехватка незаменимых жирных кислот. Организм собаки не способен синтезировать их самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей.
Жирные кислоты омега-3 способствуют росту подшерстка, укрепляют волосяные фолликулы и снижают склонность кожи к воспалениям. Важно учитывать, что при производстве многих промышленных кормов используются высокие температуры, которые могут разрушить омега-3 или привести к быстрому прогорканию жиров. В таких случаях оправдано использование дополнительных добавок.
"Добавки с незаменимыми жирными кислотами могут помочь уменьшить интенсивность линьки и улучшить общее состояние кожного покрова, но они работают только при условии базового здоровья животного", — отметила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.
Для контроля количества шерсти в доме владельцам рекомендуется:
Чего нельзя делать самостоятельно: не следует назначать лечебные корма или высокие дозы витаминных комплексов без анализа крови и осмотра врача, так как избыток некоторых жиров может быть противопоказан при определенных заболеваниях.
Когда обратиться к врачу: если линька сопровождается зудом, покраснением кожи, появлением перхоти или резким изменением аппетита и поведения животного.
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