Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Subaru готовит возвращение легенды: культовые WRX снова выйдут на дороги с мощными моторами
Врачи Республики Коми освоили лазерное лечение варикозной болезни по ОМС
Инженеры создали дрон, который одинаково уверенно летает в воздухе и плавает под водой
В Омске благоустраивают до пяти аварийных участков за день
Минздрав пересмотрит список важных лекарств: новые препараты могут попасть в систему госзакупок
Биометрия поможет фанатам Pokémon получить доступ к редким картам
Жёсткий совет коллегам по цеху: Раймонд Паулс объяснил, почему пора уходить со сцены
В Адмиралтейском районе увеличивают число машино-мест на Ломоносова и Ярославской
УАЗ испытывает новые модели автомобилей в условиях климата Египта

Шерстяной водопад: когда обычная линька превращается в скрытый симптом болезни

3:25
Зоосфера » Собаки

Повышенная линька у собак может быть как физиологической особенностью породы, так и признаком дефицита питательных веществ или болезни. Чтобы снизить потерю шерсти, необходимо сочетать регулярный груминг с коррекцией рациона, предварительно исключив медицинские противопоказания.

Линька собак
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Линька собак

Нормы линьки: кто и почему теряет шерсть

Все собаки в той или иной степени теряют шерсть, но интенсивность этого процесса различается в зависимости от типа волосяного покрова:

  • Минимальная линька: пудели, бишоны, ши-тцу и йоркширские терьеры. Их шерсть растет постоянно, а выпавшие волоски часто застревают в общем массиве, не попадая на мебель.
  • Сезонная линька: золотистые ретриверы, бернские зенненхунды, шелти и немецкие овчарки. Пик потери шерсти приходится на смену сезонов.
  • Постоянная линька: лабрадоры, мопсы и другие короткошерстные породы теряют волоски равномерно в течение всего года.

Ветеринарный врач Максим Лазарев поясняет, что для каждой породы существует своя норма. Если количество выпадающей шерсти резко увеличилось или появились залысины, это может указывать на внутренние заболевания, требующие диагностики.

Роль питания и жирных кислот

Одной из причин избыточной линьки при отсутствии болезней является нехватка незаменимых жирных кислот. Организм собаки не способен синтезировать их самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей.

Жирные кислоты омега-3 способствуют росту подшерстка, укрепляют волосяные фолликулы и снижают склонность кожи к воспалениям. Важно учитывать, что при производстве многих промышленных кормов используются высокие температуры, которые могут разрушить омега-3 или привести к быстрому прогорканию жиров. В таких случаях оправдано использование дополнительных добавок.

"Добавки с незаменимыми жирными кислотами могут помочь уменьшить интенсивность линьки и улучшить общее состояние кожного покрова, но они работают только при условии базового здоровья животного", — отметила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Безопасный уход и профилактика

Для контроля количества шерсти в доме владельцам рекомендуется:

  • Вычесывать собаку несколько раз в неделю (частота зависит от породы).
  • Использовать профессиональный груминг. Специалисты применяют высокоскоростные фены, которые удаляют лишний подшерсток эффективнее щетки и меньше раздражают кожу.
  • Следить за качеством рациона, обращая внимание на содержание EPA, DHA и GLA (виды омега-кислот).

Чего нельзя делать самостоятельно: не следует назначать лечебные корма или высокие дозы витаминных комплексов без анализа крови и осмотра врача, так как избыток некоторых жиров может быть противопоказан при определенных заболеваниях.

Когда обратиться к врачу: если линька сопровождается зудом, покраснением кожи, появлением перхоти или резким изменением аппетита и поведения животного.

Экспертная проверка:
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Бизнес
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
УАЗ испытывает новые модели автомобилей в условиях климата Египта
Последствия урагана в Ростове-на-Дону: почему леса стали опасными
Невидимый враг в вашей крови: революция в лечении гепатита С и главная ловушка скрытой инфекции
Лужа стала ловушкой для двигателя: одна ошибка водителя может привести к дорогому ремонту
Китайские электромобили Avatr резко набрали ход в России: за неделю поставлен рекорд регистраций
Чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие 2026 года составила 78,4 млрд рублей
Молодёжный слёт африканцев пройдёт в Пушкинском заповеднике Псковской области
Грейпфрут из "атомного сада": как радиация подарила миру ярко-красный сорт Rio Red
Вологодская область стала лидером Северо-Запада по стоимости топлива
Johnson & Johnson выплатит миллиарды долларов по тысячам исков из-за детской присыпки с тальком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.