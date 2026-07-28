Заболевание, а не привычка: как вернуть здоровье лапам и защитить естественный барьер кожи

3:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Постоянное вылизывание и разгрызание лап у собак часто указывает на медицинскую проблему, а не просто на привычку. Если кожа между пальцами покраснела, отекла или приобрела рыжеватый оттенок из-за слюны, животному требуется помощь специалиста для устранения первопричины зуда.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йоркширский терьер

Почему собака грызет лапы

Причин такого поведения может быть несколько: от внешних раздражителей (колючки, клещи) и сухости кожи до системных проблем, таких как аллергический дерматит или повышенная тревожность. Без своевременного вмешательства постоянное механическое воздействие приводит к повреждению тканей, хромоте и развитию вторичных бактериальных или грибковых инфекций.

Интенсивное вылизывание лап может быть единственным видимым признаком скрытого воспаления или аллергии, поэтому важно не ограничиваться только внешними средствами, а искать источник раздражения.

Роль питания и Омега-3

Одним из факторов, усиливающих зуд, может быть дефицит незаменимых жирных кислот Омега-3. Эти вещества поддерживают естественный липидный барьер кожи и обладают противовоспалительным эффектом, что снижает интенсивность аллергических реакций.

Важно учитывать, что рыбий жир в составе сухих кормов часто разрушается при высоких температурах во время производства или окисляется после вскрытия упаковки. В связи с этим многие владельцы используют дополнительные добавки. Согласно опросу iHeartDogs, около 29% владельцев собак ежедневно дают питомцам Омега-3.

Среди источников Омега-3 особое внимание уделяется маслу криля. Оно считается более биодоступным благодаря фосфолипидной форме и содержит меньше токсинов по сравнению с жиром крупных рыб, так как криль находится в нижней части пищевой цепи.

При добавлении Омега-3 улучшение состояния шерсти обычно заметно через 1-2 недели, однако такие добавки являются вспомогательным средством и не заменяют базовое лечение основного заболевания.

Как помочь собаке в домашних условиях

Для снижения интенсивности раздражений можно применить следующие меры:

Гигиена после прогулок. Протирайте лапы влажными салфетками или водой, чтобы удалить пыльцу, бытовую химию и реагенты с тротуаров.

Протирайте лапы влажными салфетками или водой, чтобы удалить пыльцу, бытовую химию и реагенты с тротуаров. Контроль среды. Регулярно стирайте лежанку питомца для удаления пылевых клещей и эпидермиса. Старайтесь ограничить воздействие табачного дыма и резких запахов бытовой химии.

Регулярно стирайте лежанку питомца для удаления пылевых клещей и эпидермиса. Старайтесь ограничить воздействие табачного дыма и резких запахов бытовой химии. Климат-контроль. В летний период используйте кондиционер, а зимой — увлажнитель воздуха, так как экстремальная влажность или ее отсутствие могут обострять дерматиты.

В летний период используйте кондиционер, а зимой — увлажнитель воздуха, так как экстремальная влажность или ее отсутствие могут обострять дерматиты. Пересмотр рациона. При подозрении на пищевую чувствительность стоит обсудить с врачом переход на гипоаллергенный корм или рацион с ограниченным количеством ингредиентов.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина