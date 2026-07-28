Заболевание, а не привычка: как вернуть здоровье лапам и защитить естественный барьер кожи

Постоянное вылизывание и разгрызание лап у собак часто указывает на медицинскую проблему, а не просто на привычку. Если кожа между пальцами покраснела, отекла или приобрела рыжеватый оттенок из-за слюны, животному требуется помощь специалиста для устранения первопричины зуда.
Причин такого поведения может быть несколько: от внешних раздражителей (колючки, клещи) и сухости кожи до системных проблем, таких как аллергический дерматит или повышенная тревожность. Без своевременного вмешательства постоянное механическое воздействие приводит к повреждению тканей, хромоте и развитию вторичных бактериальных или грибковых инфекций.
Интенсивное вылизывание лап может быть единственным видимым признаком скрытого воспаления или аллергии, поэтому важно не ограничиваться только внешними средствами, а искать источник раздражения.
Одним из факторов, усиливающих зуд, может быть дефицит незаменимых жирных кислот Омега-3. Эти вещества поддерживают естественный липидный барьер кожи и обладают противовоспалительным эффектом, что снижает интенсивность аллергических реакций.
Важно учитывать, что рыбий жир в составе сухих кормов часто разрушается при высоких температурах во время производства или окисляется после вскрытия упаковки. В связи с этим многие владельцы используют дополнительные добавки. Согласно опросу iHeartDogs, около 29% владельцев собак ежедневно дают питомцам Омега-3.
Среди источников Омега-3 особое внимание уделяется маслу криля. Оно считается более биодоступным благодаря фосфолипидной форме и содержит меньше токсинов по сравнению с жиром крупных рыб, так как криль находится в нижней части пищевой цепи.
При добавлении Омега-3 улучшение состояния шерсти обычно заметно через 1-2 недели, однако такие добавки являются вспомогательным средством и не заменяют базовое лечение основного заболевания.
Для снижения интенсивности раздражений можно применить следующие меры:
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