Чтобы уберечь мебель и ковры от порчи, владельцу кошки необходимо предоставить альтернативную поверхность для реализации инстинкта точения когтей, учитывая при этом предпочтения питомца в материалах и форме аксессуара.
Точение когтей — это естественная биологическая потребность кошек. С помощью этого процесса животные не только удаляют ороговевшие части когтя, но и помечают территорию с помощью желез на подушечках лап, а также растягивают мышцы спины и передних конечностей.
Отсутствие подходящего предмета в доме приводит к тому, что питомец выбирает в качестве объекта мягкую мебель или напольные покрытия. Организация пространства с учетом этого инстинкта помогает сохранить интерьер и обеспечить психологический комфорт животного.
При выборе когтеточки, например, модели Heart to Tail от Aldi в форме винтажного проигрывателя, следует обратить внимание на следующие характеристики:
Фелинолог Наталья Гаврилова отмечает, что расположение когтеточки имеет решающее значение: аксессуар стоит ставить в местах, которые кошка уже считает своими или где она привыкла точить когти, чтобы предмет стал функциональной заменой мебели.
Использование картонных когтеточек безопасно, однако владельцу важно следить за состоянием аксессуара. Изношенный картон может начать крошиться или рваться; если части материала становятся слишком мелкими и острыми, предмет следует заменить, чтобы избежать случайных травм слизистой или кожи.
Признаки, при которых требуется помощь специалиста:
Важно: Бытовой уход не заменяет ветеринарную диагностику. При обнаружении признаков воспаления когтевого ложа или необычного поведения обратитесь к специалисту.
Материал проверен экспертами:
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.