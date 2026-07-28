Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматный утренний уют: рецепт творожного пирога с тягучей сырной начинкой
Рамный внедорожник по цене микролитражки: оцениваем реальное состояние и возможности
Рынок недвижимости хотят очистить новым законом: кто может попасть под удар
Амурская область планирует расширить географию и количество авиарейсов
Жители поселка Ола осуждены за незаконную ловлю рыбы в Охотском море
Продажа без лишних затрат: за какие улучшения машины не стоит платить перед сделкой
Меган Маркл раскрыла семейное меню в "МастерШефе": чем она кормит Гарри и детей на ужин
ДНК-анализ останков княгини Марии Всеволжей опроверг ее чешские корни
Самый страшный дом в кино: Collider назвал лучший домашний триллер всех времён

Не борьба, а выбор подхода: несколько способов помогут подстричь когти собаке без стресса

Зоосфера

Регулярная стрижка когтей (примерно раз в месяц) предотвращает деформацию суставов и нарушение осанки собаки. Чтобы процедура прошла без стресса, используйте метод постепенного привыкания, подрезайте коготь под углом 45 градусов и всегда имейте под рукой кровоостанавливающее средство.

Ветеринар подстригает когти собаке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ветеринар подстригает когти собаке

Стрижка когтей часто становится источником стресса и для владельца, и для питомца. Однако игнорирование этой задачи ведет к тому, что слишком длинные когти начинают причинять собаке боль при ходьбе и негативно влияют на опорно-двигательный аппарат.

Подготовка и индивидуальный подход

Реакция собаки на манипуляции с лапами индивидуальна. Кинолог Олег Мартынов подчеркивает, что животные часто пугаются процедуры, если она проводится редко. Чтобы снизить уровень тревоги, рекомендуется приучать собаку к прикосновениям к лапам ежедневно, даже когда стрижка не требуется.

Для облегчения процесса можно использовать следующие приемы:

  • Постепенный ввод: начните с простого касания когтерезки к лапе, сопровождая это похвалой и лакомством.
  • Дробление задачи: если собака нервничает, обрежьте один-два когтя и прекратите сессию, оставив остальное на следующий день.
  • Снижение активности: лучше проводить процедуру, когда собака устала, например, после длительной прогулки.
  • Фиксация: некоторых собак успокаивает метод « burrito» — аккуратное оборачивание в полотенце, при котором открываются только нужные лапы.

Техника безопасной стрижки

Основная цель — укоротить коготь, не задев пульпу (живую часть ногтя с кровеносным сосудом). Повреждение пульпы вызывает кровотечение и сильный дискомфорт.

Правила выполнения:

  1. Угол среза: подрезайте коготь под углом 45 градусов снизу.
  2. Контроль глубины: если когти черные, ориентируйтесь по появляющейся в центре среза темной точке — это признак приближения к пульпе. Срезать дальше этой точки нельзя.
  3. Состояние когтя: стричь можно как сухие, так и влажные когти. После ванны ногтевая пластина размягчается, что облегчает срез.

Выбор инструмента

Помимо стандартных когтерезов, можно использовать гриндер (шлифовальную машину). Он считается менее пугающим для некоторых собак, так как не создает резкого щелчка. Однако гриндером требуется обрабатывать когти чаще, а вибрация устройства может вызвать дискомфорт у чувствительных животных.

Типичные ошибки и риски

  • Силовое удержание: принуждение собаки к процедуре усиливает страх и может привести к агрессии. При выраженном сопротивлении процедуру нужно прекратить.
  • Игнорирование кровоостанавливающих средств: при случайном глубоком срезе необходимо использовать септический порошок (например, Kwik Stop) для быстрой остановки крови.

Важно: бытовой уход не заменяет ветеринарную диагностику. При боли, выраженном страхе, травме или необычных симптомах прекратите процедуру и обратитесь к специалисту.

Граница самостоятельного ухода

Владельцу следует обратиться к профессиональному грумеру или ветеринарному врачу в следующих случаях:

  • собака проявляет сильную агрессию или панику при попытке коснуться лап;
  • когти чрезмерно разрослись и врастают в кожу;
  • после случайного глубокого среза кровотечение не останавливается самостоятельно или с помощью порошка;
  • вы не чувствуете уверенности в определении границы пульпы.

Экспертная проверка: Олег Мартынов, кинолог

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Не борьба, а выбор подхода: несколько способов помогут подстричь когти собаке без стресса
Томат, сметана и специи сходятся в одном вкусе: грибная солянка получится густой и ароматной
Самый страшный дом в кино: Collider назвал лучший домашний триллер всех времён
Иран и Оман обсуждают платную систему прохода судов через Ормузский пролив
Алтайский край получит 1,5 миллиарда рублей на развитие медицины
Поставки бензина в Кировскую область выросли до 540 тонн в сутки
Обрезка и подкормка жимолости сразу после сбора: залог завязи крупной ягоды на будущий год
Обычный дождь бывает коварнее мороза: одна ошибка за рулём может привести к серьёзной поломке машины
Не двигатель становится главным вопросом: именно эта коробка заставляет расставаться с машиной раньше
Советская находчивость удивляет до сих пор: зачем в СССР пытались добавить воду в карбюратор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.