Не борьба, а выбор подхода: несколько способов помогут подстричь когти собаке без стресса

Регулярная стрижка когтей (примерно раз в месяц) предотвращает деформацию суставов и нарушение осанки собаки. Чтобы процедура прошла без стресса, используйте метод постепенного привыкания, подрезайте коготь под углом 45 градусов и всегда имейте под рукой кровоостанавливающее средство.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ветеринар подстригает когти собаке

Стрижка когтей часто становится источником стресса и для владельца, и для питомца. Однако игнорирование этой задачи ведет к тому, что слишком длинные когти начинают причинять собаке боль при ходьбе и негативно влияют на опорно-двигательный аппарат.

Подготовка и индивидуальный подход

Реакция собаки на манипуляции с лапами индивидуальна. Кинолог Олег Мартынов подчеркивает, что животные часто пугаются процедуры, если она проводится редко. Чтобы снизить уровень тревоги, рекомендуется приучать собаку к прикосновениям к лапам ежедневно, даже когда стрижка не требуется.

Для облегчения процесса можно использовать следующие приемы:

Постепенный ввод: начните с простого касания когтерезки к лапе, сопровождая это похвалой и лакомством.

начните с простого касания когтерезки к лапе, сопровождая это похвалой и лакомством. Дробление задачи: если собака нервничает, обрежьте один-два когтя и прекратите сессию, оставив остальное на следующий день.

если собака нервничает, обрежьте один-два когтя и прекратите сессию, оставив остальное на следующий день. Снижение активности: лучше проводить процедуру, когда собака устала, например, после длительной прогулки.

лучше проводить процедуру, когда собака устала, например, после длительной прогулки. Фиксация: некоторых собак успокаивает метод « burrito» — аккуратное оборачивание в полотенце, при котором открываются только нужные лапы.

Техника безопасной стрижки

Основная цель — укоротить коготь, не задев пульпу (живую часть ногтя с кровеносным сосудом). Повреждение пульпы вызывает кровотечение и сильный дискомфорт.

Правила выполнения:

Угол среза: подрезайте коготь под углом 45 градусов снизу. Контроль глубины: если когти черные, ориентируйтесь по появляющейся в центре среза темной точке — это признак приближения к пульпе. Срезать дальше этой точки нельзя. Состояние когтя: стричь можно как сухие, так и влажные когти. После ванны ногтевая пластина размягчается, что облегчает срез.

Выбор инструмента

Помимо стандартных когтерезов, можно использовать гриндер (шлифовальную машину). Он считается менее пугающим для некоторых собак, так как не создает резкого щелчка. Однако гриндером требуется обрабатывать когти чаще, а вибрация устройства может вызвать дискомфорт у чувствительных животных.

Типичные ошибки и риски

Силовое удержание: принуждение собаки к процедуре усиливает страх и может привести к агрессии. При выраженном сопротивлении процедуру нужно прекратить.

принуждение собаки к процедуре усиливает страх и может привести к агрессии. При выраженном сопротивлении процедуру нужно прекратить. Игнорирование кровоостанавливающих средств: при случайном глубоком срезе необходимо использовать септический порошок (например, Kwik Stop) для быстрой остановки крови.

Важно: бытовой уход не заменяет ветеринарную диагностику. При боли, выраженном страхе, травме или необычных симптомах прекратите процедуру и обратитесь к специалисту.

Граница самостоятельного ухода

Владельцу следует обратиться к профессиональному грумеру или ветеринарному врачу в следующих случаях:

собака проявляет сильную агрессию или панику при попытке коснуться лап;

когти чрезмерно разрослись и врастают в кожу;

после случайного глубокого среза кровотечение не останавливается самостоятельно или с помощью порошка;

вы не чувствуете уверенности в определении границы пульпы.

Экспертная проверка: Олег Мартынов, кинолог