Регулярная стрижка когтей (примерно раз в месяц) предотвращает деформацию суставов и нарушение осанки собаки. Чтобы процедура прошла без стресса, используйте метод постепенного привыкания, подрезайте коготь под углом 45 градусов и всегда имейте под рукой кровоостанавливающее средство.
Стрижка когтей часто становится источником стресса и для владельца, и для питомца. Однако игнорирование этой задачи ведет к тому, что слишком длинные когти начинают причинять собаке боль при ходьбе и негативно влияют на опорно-двигательный аппарат.
Реакция собаки на манипуляции с лапами индивидуальна. Кинолог Олег Мартынов подчеркивает, что животные часто пугаются процедуры, если она проводится редко. Чтобы снизить уровень тревоги, рекомендуется приучать собаку к прикосновениям к лапам ежедневно, даже когда стрижка не требуется.
Для облегчения процесса можно использовать следующие приемы:
Основная цель — укоротить коготь, не задев пульпу (живую часть ногтя с кровеносным сосудом). Повреждение пульпы вызывает кровотечение и сильный дискомфорт.
Правила выполнения:
Помимо стандартных когтерезов, можно использовать гриндер (шлифовальную машину). Он считается менее пугающим для некоторых собак, так как не создает резкого щелчка. Однако гриндером требуется обрабатывать когти чаще, а вибрация устройства может вызвать дискомфорт у чувствительных животных.
Важно: бытовой уход не заменяет ветеринарную диагностику. При боли, выраженном страхе, травме или необычных симптомах прекратите процедуру и обратитесь к специалисту.
Владельцу следует обратиться к профессиональному грумеру или ветеринарному врачу в следующих случаях:
Экспертная проверка: Олег Мартынов, кинолог
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.