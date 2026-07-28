Домашние собаки неохотно помогают людям без прямой выгоды в виде еды

Исследователи из Университета Портсмута обнаружили, что домашние собаки неохотно помогают людям в ситуациях, когда это не приносит им прямой выгоды в виде еды. Работа, опубликованная в журнале Animal Cognition, ставит под сомнение безусловный альтруизм животных в пищевых экспериментах.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Поощрение собаки

Для проверки гипотезы о бескорыстии ученые создали установку с вертикальным канатом. Выбор формы движения обусловлен тем, что хищникам естественнее тянуть добычу вниз, а не в сторону. В эксперименте приняли участие 16 собак. Животных обучали действию: если собака тянула канат, лакомство могло достаться ей самой, только человеку (хозяину или незнакомцу), обоим сразу или не достаться вовсе.

Результаты показали, что собаки активно тянули канат только тогда, когда награда предназначалась им. Если еду получал исключительно человек или ее не было вовсе, интерес к заданию быстро пропадал. При этом привязанность к владельцу не повлияла на результат: животные не проявляли большей щедрости по отношению к хозяевам, чем к посторонним людям.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что такие результаты не доказывают отсутствие эмпатии у собак. Скорее, еда выступает слишком мощным стимулом, который подавляет любые просоциальные мотивы в конкретной экспериментальной ситуации.

Авторы работы отмечают, что исследование не исключает способности собак к помощи в других контекстах. Чтобы понять, существует ли истинно бескорыстное поведение, планируется провести серию тестов, где вознаграждение не будет связано с пищей.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников