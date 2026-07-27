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Почему собаки крутятся перед сном и когда это становится опасным

Зоосфера » Собаки

Многие собаки перед сном или отдыхом совершают несколько круговых движений, прежде чем лечь. Это поведение обусловлено генетической памятью предков и особенностями организации пространства, оно обычно безопасно, но в ряде случаев может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Владельцу важно различать видовое поведение от патологических признаков.

собака лижет хозяина
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
собака лижет хозяина

Почему собаки крутятся перед тем, как лечь

Привычка описывать круги перед сном уходит корнями в поведение диких псовых. Для волков и диких собак это была тактика выживания: притаптывание высокой травы, листьев или снега позволяло создать более ровную и удобную поверхность для сна.

Кроме того, такие движения помогали животным проверить территорию на наличие опасностей — острых камней, веток, насекомых или змей. Даже если современная собака спит на мягком матрасе в квартире, этот ритуал сохраняется как глубоко укоренившаяся привычка.

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что такое поведение является проявлением естественных видовых инстинктов, которые сохраняются даже при отсутствии реальной необходимости притаптывать подстилку.

Факторы, влияющие на интенсивность ритуала

Количество кругов индивидуально и часто зависит от поверхности. На гладком полу собаки могут вообще не крутиться или сделать один оборот. На рыхлых, мягких или неровных поверхностях (например, на коврах с высоким ворсом) интенсивность этого поведения возрастает.

Также размер животного играет роль: крупным собакам требуется больше времени и пространства, чтобы подготовить место под свой размер и удобно растянуться. Специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов поясняет, что организация среды и тип подстилки напрямую влияют на то, сколько времени собака потратит на "обустройство" своего места.

Кружение как выражение возбуждения

Собаки могут вращаться вокруг своей оси не только перед сном, но и в моменты сильного эмоционального подъема: при встрече с хозяином, перед кормлением или при виде поводка. В этом контексте кружение служит физическим выходом для избыточной энергии и эмоций.

Подобное поведение близко к так называемым "зумис" (zoomies) — внезапным вспышкам активности, когда собака стремительно бегает по кругу или задирает заднюю часть тела. Это естественное проявление возбуждения, которое чаще встречается у молодых животных.

Когда стоит обратиться к врачу

В большинстве случаев кружение — норма. Однако владельцу следует насторожиться, если поведение изменилось резко или стало навязчивым.

Симптомы, требующие визита к ветеринару:

  • внезапное усиление интенсивности кружения;
  • сочетание вращения с потерей равновесия, дезориентацией или заторможенностью;
  • появление хромоты или явных трудностей при попытке лечь;
  • бесцельное кружение, не связанное с отдыхом или радостью.

Ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев предупреждает, что аномальное кружение может быть следствием медицинских проблем: от отитов и вестибулярных нарушений до когнитивной дисфункции (возрастных изменений мозга) или эпилептических приступов.

Важно: Внезапное изменение поведения, боль, риск укуса или самоповреждение требуют очной оценки ветеринарного врача и профильного специалиста.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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