Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производство материалов в космосе исключает дефекты структуры кристаллов
Площадь горения в Якутии выросла на 18 тысяч гектаров за сутки
Брянщина восстанавливает леса в условиях напряженной обстановки приграничного края
Участники СВО и их семьи получат льготы на посещение спортзалов Камчатки
Чистый крупняк или мелкий горох под кустами: ошибка, которая губит крупный картофель
Ошибочный выбор для красоты: к чему может привести самоназначение кальция в таблетках
В Республике Тыва появилась новая медаль для работников детских садов
Популяцию снежных баранов Аллена в Якутии начали отслеживать через спутники
В Якутске автомобили начнут арестовывать за долги по оплате воды

Километры намотаны, а покоя нет: гиперактивной собаке нужна нагрузка, которую часто забывают

Зоосфера

Гиперактивность собаки часто проявляется в виде деструктивного поведения: порчи вещей, чрезмерного лая или прыжков. Причины обычно кроются в недостатке ментальной нагрузки или скуке, даже если животное много двигается физически. Ситуация не представляет прямой опасности, но может привести к росту тревожности собаки; владельцу следует начать с анализа структуры дня питомца и добавления когнитивных упражнений.

Собака
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Собака

Почему физической нагрузки недостаточно

Многие владельцы пытаются справиться с энергией собаки, увеличивая продолжительность прогулок или интенсивность бега. Однако для собак характерна потребность в интеллектуальной стимуляции, без которой физическая активность может лишь привести к перевозбуждению организма.

Когда собака испытывает скуку и имеет избыток нерастраченной энергии, она начинает самостоятельно искать способы её реализации. Это часто принимает форму «разрушительного творчества»: раскапывания мусорных баков, разбрасывания туалетной бумаги или навязчивого внимания к хозяину.

Зоопсихолог Елена Воробьёва поясняет, что такое поведение часто является следствием фрустрации — состояния, при котором животное не может реализовать свои видовые потребности в исследовании и решении задач.

Способы ментальной стимуляции

Ментальная нагрузка утомляет собаку эффективнее, чем многокилометровый бег, так как задействует когнитивные функции мозга. Для этого не требуется специальное оборудование, достаточно изменить привычный подход к кормлению и играм.

  • Интеллектуальный поиск: использование нюхательных игр с игрушками, природными запахами или поиск спрятанного лакомства в квартире.
  • Сложность приема пищи: замена обычной миски на медленную кормушку (slow feeder), использование пазлов-головоломок или упаковка еды в бумажные пакеты и пластиковые бутылки, чтобы собака «добывала» ресурс.
  • Короткие тренировки: сессии по обучению новым командам или отработке старых продолжительностью 10–15 минут.
  • Социальные взаимодействия: знакомство с новыми собаками и смена маршрутов прогулок для получения новых сенсорных впечатлений.

Эксперт по поведению животных Павел Смирнов отмечает, что важно завершать любые активные занятия на позитивной ноте, не доводя животное до состояния переутомления или сильного стресса.

Безопасное управление энергией

Важно помнить, что чрезмерная стимуляция может привести к перевозбуждению. Баланс между активностью и качественным отдыхом является залогом стабильного поведения. Спокойное времяпрепровождение рядом с владельцем также способствует эмоциональной разрядке питомца.

Если внедрение ментальных игр не помогает, а поведение собаки становится резко агрессивным или навязчивым, это может указывать на медицинские проблемы или глубокие психологические нарушения.

Важно: внезапное изменение поведения, боль, риск укуса или самоповреждение требуют очной оценки ветеринарного врача и профильного специалиста.

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва ,эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Еда и рецепты
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Еда и рецепты
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Ранняя диагностика стала доступнее для жителей Хабаровского края благодаря новому центру
Сильные дожди и сели парализовали движение на ключевых трассах Якутии
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Дикие бухты и свежие крабы: незабываемый побег к морю без долгой дороги
Смертельный перевал: почему сотни людей из разных эпох нашли свой конец в одном озере
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Смена лидеров на авторынке России: простое правило подбора машины поможет найти надежный вариант
Экономия утекает сквозь стены: главные потери энергии прячутся не в розетках и зарядках
Аромат, объединяющий семью: 6 простых рецептов домашнего печенья для воскресного чаепития
Риски дикого отдыха у воды: какие инфекции подстерегают на неофициальных пляжах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.