Медведь вышел на тропу: правильный алгоритм действий решит, закончится ли встреча погоней

Чтобы избежать опасных встреч с медведем, необходимо полностью исключить запахи еды и гигиены в зоне сна, не оставлять собак без поводка и никогда не пытаться убежать от животного, так как это провоцирует инстинкт преследования.
Медведи (черные медведи, гризли) обычно избегают людей, но становятся агрессивными, если чувствуют угрозу своим детенышам, защищают добычу или привыкают получать еду из человеческих лагерей.
Основная задача владельца — сделать стоянку «невидимой» и непривлекательной для обоняния хищника. Медведей привлекают не только продукты, но и мусор, жир, корм для животных, косметика и парфюмерия.
Если вы столкнулись с медведем, важно оценить ситуацию: просто проходит ли зверь мимо или он проявляет интерес к людям и вещам.
Если медведь встал на задние лапы — это не всегда признак агрессии. Чаще всего так животное пытается лучше почувствовать запах или рассмотреть объект из-за плохого зрения.
Специалист по содержанию животных Михаил Кравцов предупреждает: бег превращает случайную встречу в охоту. Медведь воспринимает убегающего как добычу, а его скорость значительно превышает человеческую.
Существует разница в поведении разных видов медведей при прямой атаке:
|Вид медведя
|Рекомендуемое действие при атаке
|Черный медведь
|Не притворяться мертвым. Активно сопротивляться, использовать камни, палки, громко кричать.
|Гризли (бурый)
|Попытаться показать, что вы не угроза. Рекомендуется лечь на живот, расставив ноги, прикрыв голову и шею руками.
Когда нужно немедленно покинуть зону:
Любые инциденты, особенно агрессивное поведение зверя, необходимо сообщить рейнджерам или местным службам безопасности.
Экспертная проверка:
Материал подготовлен с учетом рекомендаций специалиста по содержанию животных Михаила Кравцова.
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