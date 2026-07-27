Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки системного сбоя в аквариуме при перенаселении щетинковыми червями
Почему мощное телосложение собак не всегда означает агрессию
Почему собаки крутятся перед сном и когда это становится опасным
Миллион исчез с прайса, но не для всех: Exeed RX 2025 меняет цены по одному признаку
В Белоруссии с 1 августа увеличат государственные пособия для семей с детьми
Обман на стадии покупки: главный секрет, который скрывают о компактных саженцах для сада
В Минске 28 июля пройдет мини-ярмарка вакансий для жителей столицы
Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки
Минск установит 500 антивандальных контейнеров для стекла к 2027 году

Ловушка для влаги: почему висячие уши собак становятся идеальным домом для грибка и бактерий

Зоосфера » Собаки

Владельцам собак с висячими ушами следует уделять особое внимание гигиене слуховых проходов, так как анатомическая особенность ушной раковины создает условия для развития инфекций. Профилактика включает регулярную очистку, контроль влажности и поддержку иммунитета через питание.

Собака лежит на диване
Фото: Wikipedia by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лежит на диване

Почему висячие уши подвержены инфекциям

Специфика строения ушного канала у собак с висячими ушами затрудняет естественную вентиляцию. Внутри скапливается влага, что становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков (дрожжей). Дополнительными факторами риска являются ушные клещи, а также пищевые или средовые аллергии, которые провоцируют воспаление тканей.

Хронические отиты часто имеют глубокую причину, например, аллергический компонент. В таких случаях простое очищение ушей не решит проблему, так как воспаление будет возвращаться до устранения основного раздражителя.

Меры профилактики и ухода

Чтобы снизить риск развития воспалительных процессов, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Регулярная гигиена: использование специализированных жидких растворов или очищающих салфеток для удаления избытка серы и загрязнений.
  • Контроль влажности: тщательное просушивание ушей после купания, плавания или прогулок под дождем.
  • Диетическая поддержка: включение в рацион добавок с омега-3 и маслом криля. Эти вещества помогают снизить уровень системного воспаления, поддерживают здоровье кожи и укрепляют иммунный барьер.

Жирные кислоты омега-3, 6 и 9 важны для поддержания целостности кожного покрова, что делает ткани менее уязвимыми к внешним раздражителям и патогенам.

Когда нельзя заниматься самолечением

Владельцу запрещено самостоятельно закапывать в уши препараты, содержащие антибиотики или гормоны, без назначения врача. Неправильный выбор средства может маскировать симптомы или привести к повреждению барабанной перепонки, если она перфорирована.

Необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику при появлении следующих признаков:

  • резкий неприятный запах из ушного прохода;
  • изменение цвета или объема выделений (гной, темный налет);
  • покраснение и отек слизистой;
  • интенсивный зуд, попытки собаки расчесывать ухо или трясти головой;
  • явная болезненность при прикосновении.
Экспертная проверка:
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Кировская область
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Популярное
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников

Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.

Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки
Минск установит 500 антивандальных контейнеров для стекла к 2027 году
Совет Министров Беларуси установил требования к состоянию жилья при вселении
Минск и Калуга создают сборочные производства по выпуску техники
В Белоруссии определили случаи приостановки и прекращения выплат по уходу за нетрудоспособными
Рестораны Минска ограничивают время пребывания гостей за столиком двумя часами
Три гектара пастбищ в Калмыкии превратились в пустыню из-за большого количества скота
Международная федерация средневекового боя провела турнир в замке Спёттруп
МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Саратовской области
Атака беспилотников привела к отмене пригородных поездов между Белгородом и Толоконным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.