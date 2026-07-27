Ловушка для влаги: почему висячие уши собак становятся идеальным домом для грибка и бактерий

Владельцам собак с висячими ушами следует уделять особое внимание гигиене слуховых проходов, так как анатомическая особенность ушной раковины создает условия для развития инфекций. Профилактика включает регулярную очистку, контроль влажности и поддержку иммунитета через питание.
Специфика строения ушного канала у собак с висячими ушами затрудняет естественную вентиляцию. Внутри скапливается влага, что становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков (дрожжей). Дополнительными факторами риска являются ушные клещи, а также пищевые или средовые аллергии, которые провоцируют воспаление тканей.
Хронические отиты часто имеют глубокую причину, например, аллергический компонент. В таких случаях простое очищение ушей не решит проблему, так как воспаление будет возвращаться до устранения основного раздражителя.
Чтобы снизить риск развития воспалительных процессов, рекомендуется придерживаться следующих правил:
Жирные кислоты омега-3, 6 и 9 важны для поддержания целостности кожного покрова, что делает ткани менее уязвимыми к внешним раздражителям и патогенам.
Владельцу запрещено самостоятельно закапывать в уши препараты, содержащие антибиотики или гормоны, без назначения врача. Неправильный выбор средства может маскировать симптомы или привести к повреждению барабанной перепонки, если она перфорирована.
Необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику при появлении следующих признаков:
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