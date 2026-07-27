Ловушка для влаги: почему висячие уши собак становятся идеальным домом для грибка и бактерий

Владельцам собак с висячими ушами следует уделять особое внимание гигиене слуховых проходов, так как анатомическая особенность ушной раковины создает условия для развития инфекций. Профилактика включает регулярную очистку, контроль влажности и поддержку иммунитета через питание.

Фото: Wikipedia by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака лежит на диване

Почему висячие уши подвержены инфекциям

Специфика строения ушного канала у собак с висячими ушами затрудняет естественную вентиляцию. Внутри скапливается влага, что становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков (дрожжей). Дополнительными факторами риска являются ушные клещи, а также пищевые или средовые аллергии, которые провоцируют воспаление тканей.

Хронические отиты часто имеют глубокую причину, например, аллергический компонент. В таких случаях простое очищение ушей не решит проблему, так как воспаление будет возвращаться до устранения основного раздражителя.

Меры профилактики и ухода

Чтобы снизить риск развития воспалительных процессов, рекомендуется придерживаться следующих правил:

Регулярная гигиена: использование специализированных жидких растворов или очищающих салфеток для удаления избытка серы и загрязнений.

Контроль влажности: тщательное просушивание ушей после купания, плавания или прогулок под дождем.

Диетическая поддержка: включение в рацион добавок с омега-3 и маслом криля. Эти вещества помогают снизить уровень системного воспаления, поддерживают здоровье кожи и укрепляют иммунный барьер.

Жирные кислоты омега-3, 6 и 9 важны для поддержания целостности кожного покрова, что делает ткани менее уязвимыми к внешним раздражителям и патогенам.

Когда нельзя заниматься самолечением

Владельцу запрещено самостоятельно закапывать в уши препараты, содержащие антибиотики или гормоны, без назначения врача. Неправильный выбор средства может маскировать симптомы или привести к повреждению барабанной перепонки, если она перфорирована.

Необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику при появлении следующих признаков:

резкий неприятный запах из ушного прохода;

изменение цвета или объема выделений (гной, темный налет);

покраснение и отек слизистой;

интенсивный зуд, попытки собаки расчесывать ухо или трясти головой;

явная болезненность при прикосновении.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина