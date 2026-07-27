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Слепота — не повод отказываться от мячика: как собаки "видят" мир с помощью ушей и носа

Зоосфера » Собаки

Потеря зрения не лишает собаку возможности играть в активные игры, такие как "принеси мяч". В таких случаях животное перестраивает свои сенсорные приоритеты, опираясь на слух и обоняние. Это адаптационный процесс, который позволяет собаке сохранять качество жизни, но требует от владельца организации безопасной среды.

Слепая собака играет с мячиком
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Слепая собака играет с мячиком

Как слепая собака находит игрушку

Когда собака лишается зрения из-за генетических заболеваний или травм, она начинает активнее использовать другие каналы получения информации. Поиск брошенного мяча в такой ситуации происходит не через визуальное отслеживание траектории, а с помощью сочетания звуковых и ольфакторных (запаховых) маркеров.

Сначала собака фиксирует звук удара игрушки о землю. Затем в дело вступает обоняние, которое у собак в тысячи раз мощнее человеческого. Животное считывает запах самого предмета и изменения в окружающей среде, которые возникли при его перемещении.

Для успешного поиска игрушки собака должна иметь устойчивую привычку связывать определенный звук и запах с последующим вознаграждением или удовольствием от игры.

Организация пространства и безопасность

Для собаки без зрения знакомая территория становится "картой", где каждый объект имеет свое место. Однако любые изменения в среде могут стать препятствием или источником стресса.

Чтобы игра была безопасной, владельцу следует:

  • избегать перемещения мебели и крупных предметов в доме без предупреждения;
  • следить за наличием ступеней, порогов и других перепадов высоты;
  • использовать игрушки с ярко выраженным запахом или встроенными звуковыми элементами (пищалками), чтобы облегчить поиск.

Обоняние является доминирующим чувством для собак; потеря этого органа была бы гораздо более тяжелым ударом по благополучию животного, чем слепота.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если собака теряет зрение внезапно или в процессе адаптации проявляет признаки сильной тревоги, агрессии или дезориентации, необходим комплексный подход. В первую очередь важно исключить болевой синдром и воспалительные процессы.

"Внезапная потеря зрения или резкое изменение поведения на фоне болезни требуют обязательного визита к ветеринару для купирования боли и подбора терапии", — отметил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Помощь зоопсихолога может потребоваться, если собака отказывается перемещаться по дому, проявляет страх при попытке взаимодействия или впадает в состояние фрустрации из-за невозможности реализовать свои потребности.

Экспертная проверка:
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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