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Список суперфудов для поддержки иммунитета и профилактики рака у собак

Зоосфера

Правильный рацион и образ жизни могут снизить риск развития онкологии у собак на 30–40%. Хотя полностью исключить болезнь невозможно, добавление в питание продуктов с высоким содержанием антиоксидантов и полезных жиров помогает поддержать иммунитет и замедлить развитие патологических процессов.

Собака
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Риски и основные виды рака у собак

По данным профильных организаций, от 10% до 60% собак могут погибнуть от онкологических заболеваний. Риск сильно зависит от породы: например, у золотистых ретриверов этот показатель достигает верхнего предела в 60%.

Наиболее часто встречаются следующие формы заболевания:

  • Лимфома — поражает иммунную систему (лимфоузлы и костный мозг).
  • Гемангиосаркома — возникает в кровеносных сосудах, часто метастазирует в печень, селезенку и сердце; часто обнаруживается на поздних стадиях.
  • Мастоцитомы — опухоли из тучных клеток, чаще встречаются у пожилых собак и метисов (поражают кожу, кишечник).
  • Меланома — рак кожи, часто локализуется в ротовой полости, на губах, подушечках лап или в глазах.
  • Остеосаркома — агрессивный рак костей, наиболее характерен для крупных пород; чаще всего поражает конечности.

Продукты для профилактики онкологии

Считается, что опухоли «питаются» сахарами и токсинами, поэтому основа защиты — ограничение простых углеводов и включение в рацион суперфудов.

Овощи и зелень

  • Крестоцветные: брокколи (лучше давать стебли), капуста, брюссельская капуста, бок-чой. Богаты антиоксидантами и витаминами. Для лучшего усвоения рекомендуется легкий пар.
  • Темная зелень: кейл (кале), шпинат, мангольд. Содержат хлорофилл и изотиоцианаты, которые препятствуют всасыванию канцерогенов. Важно: при склонности собаки к камням в почках или мочевом пузыресь (оксалаты) эти продукты противопоказаны.
  • Пастернак: корень, богатый витамином К и антиоксидантами. Можно давать сырым кусочками или вареным.

Ягоды и фрукты

  • Ягоды: черника, малина, клюква. Источники клетчатки и антиоксидантов.
  • Персики и сливы: помогают выводить токсины. Категорически запрещено давать косточки — они ядовиты и могут вызвать удушье.

Белки и полезные жиры

  • Рыба и рыбий жир: лосось, сардины, треска (предпочтительнее дикий вылов). Содержат омега-3 и витамин D3.
  • Яйца: источник полноценного белка и витамина D3.
  • Растительные масла: кокосовое, льняное и оливковое масла помогают усваивать жирорастворимые витамины.

Специи и добавки

  • Куркума: содержит куркумин, тормозящий рост раковых клеток. Для эффективного усвоения лучше использовать специализированные добавки, а не просто порошок.
  • Масло плодов пальмы: источник токотриенолов (активной формы витамина Е).

Ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина напоминает, что любые изменения в рационе и введение новых продуктов должны быть постепенными. Избыток определенных компонентов может привести к расстройству пищеварения или обострению хронических заболеваний.

Важно: материал носит информационный характер и не заменяет осмотр ветеринарного врача. Не применяйте лекарства и лечебные рационы без назначения специалиста.

Экспертная проверка: ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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