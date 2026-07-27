Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Орле построят газовые сети для частных домов с 190 точками подключения
Деревянный вкус помидоров легко исправить: 3 ингредиента в ведро до конца месяца
Управляющие компании больше не смогут закрывать доступ провайдерам в подвалы
Оказался с пустым баком: что делать, когда до АЗС далеко
Квитанции ЖКХ станут электронными: бумажные платежки оставят только для льготников
Мэр Ярославля взял под личный контроль реконструкцию бассейна Лазурный
Схема с записью на АЗС позволяет преступникам получить доступ к банковским счетам
Скрытые последствия подавления негативных эмоций для физического здоровья
Красивая обертка с опасным сюрпризом: маркетинговые хитрости лишили современные машины надежности

Анатомическая ловушка для популярных пород: физиология сделала их абсолютно беспомощными в реке

Зоосфера

Летний отдых у водоемов часто сопровождается опасным заблуждением о природных способностях домашних животных к плаванию. Многие владельцы убеждены, что любая собака уверенно держится на воде с рождения, а кошки испытывают к ней врожденное отвращение. В действительности безопасность питомца на пляже зависит от его анатомии, прошлого опыта и индивидуальных особенностей психики.

собака плывет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
собака плывет

Анатомические ловушки и мифы о породах

Биологические особенности играют решающую роль в том, насколько успешно животное справляется с водной стихией. Если ньюфаундленды или ретриверы физиологически адаптированы к погружениям, то породы с короткой мордой, такие как мопсы и французские бульдоги, быстро выбиваются из сил и рискуют захлебнуться даже на мелководье. Подобная уязвимость напоминает хрупкость экосистем, где даже исследование на острове Коулман показало, как внешние физические факторы способны мгновенно изменить условия выживания вида.

Нежелание питомца заходить в реку часто продиктовано не трусостью, а физическим дискомфортом от намокшей шерсти. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на ветеринарного врача Таисию Ильину, принудительное затаскивание животного в воду против его воли формирует стойкую фобию. Ильина подчеркивает, что спасательные жилеты необходимы не только мелким породам, но и крупным псам, особенно при наличии течения или волн, которые быстро изматывают даже опытных пловцов.

"Главная ошибка владельцев — это убеждение, что животное обязано любить воду. Принуждение к плаванию ради эффектных кадров или из ложных представлений о пользе может привести к тяжелому стрессу и даже несчастным случаям на воде", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач-терапевт Максим Лазарев.

Скрытые угрозы и правила гигиены после купания

Отношение кошек к влаге также овеяно легендами; многие из них избегают купания лишь из-за тяжести намокающей шубки. При этом представители таких пород, как мейн-куны или бенгалы, нередко сами проявляют интерес к играм со струями воды. Важно понимать, что тяга к водным процедурам — это персональная черта конкретной особи, а не обязательный стандарт конкретной породы, поэтому наблюдение за поведением кошки одна дома или на природе поможет лучше понять её границы комфорта.

После завершения водных игр необходимо тщательно ухаживать за здоровьем любимца. Глотание грязной или соленой воды чревато расстройством пищеварения, а цветущие водоемы могут стать источником токсичного отравления. Таисия Ильина рекомендует обязательно ополаскивать шерсть чистой проточной водой после каждого заплыва и избегать резких погружений в холодную воду сразу после активного бега на солнце, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему животного.

Ответы на популярные вопросы о безопасности питомцев у воды

Нужно ли учить собаку плавать специально?

Специальное обучение не требуется, достаточно поощрять интерес животного, позволяя ему заходить в воду на комфортную глубину без давления.

Чем опасно купание в море для собак?

Морская соль сильно раздражает кожу и сушит шерсть, а при заглатывании вызывает электролитный дисбаланс и рвоту.

Как понять, что собака устала в воде?

Признаками переутомления являются низкая посадка крупа, активное шлепанье передними лапами ("вертикальное" плавание) и расширенные глаза.

Можно ли купать питомца в стоячих прудах?

Нежелательно, так как в стоячей теплой воде активно размножаются бактерии и лептоспиры, представляющие смертельную опасность для животных.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Еда и рецепты
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Недвижимость
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Последние материалы
Искусственный интеллект поможет находить полезные ископаемые с точностью до 90%
Машину колотит на ровном асфальте: незаметная ошибка механиков приведет к потере управления
Поставки топлива в Новосибирской области начали стабилизироваться
Российские аналоги импортного софта создадут в Брянске за счет госгрантов
Рейды ДПС в Башкортостане: водителей проверяют на опьянение и перевозку детей
Дефицит молодых кадров в медицине Красноярского края попробуют решить через школы
Чемпионат России по пляжному волейболу сменил локацию на село Охотское
Республика Коми переходит на южные сорта культур для роста производства молока
Навыки работы с нейросетями в Санкт-Петербурге стали влиять на размер зарплаты
Тягучая нежность в румяном одеяле: быстрые сырно-творожные лепёшки к утреннему чаю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.