Владельцы собак получили альтернативу "Бравекто": одна таблетка защищает питомца весь сезон

Российские владельцы собак получили доступ к отечественному решению для защиты питомцев от опасных паразитов. Фармкомпания "Промомед" начала поставки препарата "Рабектра" — прямого аналога популярного импортного средства "Бравекто". Новинка разработана специально для профилактики заражения блохами и клещами, что критически важно в условиях высокой активности лесных и городских паразитов. Главным преимуществом препарата стала его длительность: одна жевательная таблетка обеспечивает безопасность животного на протяжении трех месяцев.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Собака играет с тапком

Состав и форма выпуска: что нужно знать владельцу

В основе "Рабектры" лежит действующее вещество флураланер. Оно относится к инсектоакарицидам системного действия. Препарат выпускается в виде мягких жевательных таблеток, обладающих вкусом говядины, что существенно упрощает процесс дачи лекарства — большинство собак воспринимают его как лакомство и съедают добровольно.

"Появление качественного отечественного аналога на базе флураланера — важный шаг для ветеринарного рынка. Это вещество доказало свою надежность в борьбе с иксодовыми клещами, которые переносят опасные заболевания, такие как пироплазмоз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Защитный эффект наступает уже через несколько часов после приема и сохраняется до 12 недель. Это избавляет хозяев от необходимости ежемесячно обрабатывать собаку каплями или спреями, которые могут смываться при купании или вызывать раздражение кожи.

Безопасность и эффективность: результаты испытаний

Препарат прошел полный цикл доклинических и клинических исследований. Разработчики подтвердили биоэквивалентность "Рабектры" оригинальному иностранному препарату. Это означает, что скорость всасывания, концентрация в крови и механизм воздействия на паразитов полностью идентичны проверенному годами средству. Если животное испытывает стресс при медицинских манипуляциях, формат таблетки становится оптимальным решением.

"Длительная защита крайне удобна для владельцев, которые часто забывают о графике ежемесячных обработок. Важно, что препарат работает изнутри, поэтому контакт с водой или другими животными не снижает его эффективности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Правила приема и дозировки

Линейка препарата включает пять вариантов дозировок: от 112,5 мг до 1400 мг. Это позволяет подобрать нужную концентрацию для любой породы — от миниатюрных шпицев до гигантских мастифов. Использовать средство можно для щенков, достигших 8-недельного возраста, при условии, что их вес составляет не менее 2 кг. В отличие от ситуации, когда кот снова идёт к соседям за едой из-за вкусовых предпочтений, таблетку со вкусом мяса собаки принимают без капризов.

"При подборе дозировки критически важно знать точный вес собаки на текущий момент. Ошибка в расчетах может снизить эффективность защиты или создать излишнюю нагрузку на организм", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Характеристика / Проблема Решение / Особенность препарата Срок действия одной дозы Защита сохраняется на протяжении 12 недель Трудности при приеме лекарств Жевательная форма со вкусом говядины Контакт с водой после обработки Купание не влияет на эффективность препарата Разные габариты питомцев Доступно 5 дозировок для собак весом от 2 кг

Ответы на популярные вопросы о защите собак

Можно ли давать препарат щенкам мелких пород?

Да, препарат разрешен щенкам с 8 недель, если их фактический вес превышает 2 кг. Для совсем маленьких питомцев весом менее 2 кг необходимо подобрать другое средство.

Как быстро начинает действовать таблетка после приема?

Гибель блох начинается через 8 часов, а полное уничтожение иксодовых клещей происходит в течение 12 часов после попадания действующего вещества в организм.

Нужно ли кормить собаку перед приемом таблетки?

Препарат рекомендуется давать во время кормления или непосредственно перед ним для лучшего всасывания флураланера в ЖКТ.

Защищает ли препарат от укусов пауков или других насекомых?

Средство специализировано на блохах и клещах. От специфических угроз, таких как каракурты, требуются иные меры предосторожности и барьерные методы защиты.

Читайте также