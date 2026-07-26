Лапы исчезли, тайна осталась: змея из Бразилии заполнила пробел в эволюционной цепи

Палеонтологи обнаружили в штате Сан-Паулу останки древней рептилии Tametara mirim, которая проливает свет на одну из самых интригующих загадок биологии: почему предки змей отказались от конечностей.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древняя змея

Находка возрастом 80 миллионов лет сохранилась настолько хорошо, что ученые смогли заглянуть внутрь черепа существа и понять, как оно жило в эпоху динозавров. Это открытие меняет представление о том, была ли утрата лап случайностью или стратегическим преимуществом для выживания в суровых условиях мелового периода.

Эволюционный тупик или прорыв: скелет Tametara mirim

Обнаруженная в Бразилии змея достигала всего 42 сантиметров в длину, но для науки она важнее гигантских сородичей. В отличие от многих других находок, у Tametara mirim уцелело более половины черепа и значительная часть позвоночника. Используя компьютерную томографию, исследователи создали цифровую модель внутреннего уха и мозга животного. Эти факты о животных прошлого позволяют понять, как формировались механизмы охоты и ориентации в пространстве.

"Строение внутреннего уха этого вида указывает на то, что змеи не сразу стали идеальными охотниками. Их эволюционный путь был полон промежуточных форм, которые приспосабливались к узким нишам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Подземный мир: как мозг выдает привычки рептилии

Сравнение Tametara с аргентинской змеей Dinilysia patagonica показало удивительные различия. Если вторая предпочитала поверхность, то бразильская находка явно была «кротом» своего времени. Ее зрение было развито слабо, зато анатомия черепа позволяла эффективно прокладывать ходы в почве. Современные ядовитые змеи Азии часто используют подобные укрытия, но их древние предки довели мастерство жизни под землей до совершенства.

"Анализ микроструктур мозга подтверждает, что роющий образ жизни заставил предков змей отказаться от громоздких конечностей. В тесных норах лапы только мешали передвижению", — объяснил Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Важно помнить, что даже спустя миллионы лет гадюка или любая другая современная рептилия сохраняет черты своих предков — скрытность и способность молниеносно реагировать на угрозу из засады.

Три сценария: откуда пришли безногие хищники

Долгое время в научной среде существовало три гипотезы исчезновения лап. Первая гласила, что змеи ушли в воду, вторая — что они прятались в лесной подстилке, а третья настаивала на подземном происхождении. Сегодня ученые склоняются к тому, что поведение животных того времени было смешанным. Tametara mirim подтверждает «подземную» версию, становясь связующим звеном между ящерицами того времени и современными пресмыкающимися.

"На примере таких находок мы видим экологическую пластичность видов. Змеи не просто потеряли ноги, они приобрели уникальный способ передвижения, который позволил им заселить всю планету", — отметил в разговоре с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Особенность древней змеи Эволюционное преимущество Отсутствие видимых конечностей Легкое перемещение в узких подземных тоннелях Особое строение внутреннего уха Чувствительность к вибрациям почвы при охоте Удлиненный позвоночник Высокая маневренность и скрытность

Ответы на популярные вопросы о древних змеях

Как змеи ориентировались под землей, если плохо видели? Они полагались на химические рецепторы и чувствительность к вибрациям, которую фиксировало развитое внутреннее ухо. Правда ли, что у предков змей когда-то были полноценные лапы? Да, предками змей были ящерицы, которые постепенно адаптировались к среде, где конечности становились обузой. Почему находка Tametara считается уникальной? Благодаря сохранности черепа ученые смогли воссоздать структуру мозга, что крайне редко случается с окаменелостями такого возраста. Могут ли современные змеи снова «отрастить» ноги? В процессе эволюции это практически невозможно, так как генетические механизмы формирования конечностей у змей давно подавлены.

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