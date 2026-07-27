Забота, презрение или приглашение к игре? Зачем кошки приносят вам свои трофеи

Проснуться от торжественного мяуканья и обнаружить на подушке придушенную полевку или пожеванную игрушку — классический сценарий для владельцев кошек. Человеческая логика подсказывает: питомец считает нас беспомощными охотниками и пытается спасти от голодной смерти.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кошка с игрушкой

Инстинкты против дивана: почему кошки продолжают охотиться

Полная миска дорогого корма не способна подавить десятилетиями формировавшуюся натуру хищника. Даже если кот никогда не покидал пределы квартиры, он сохраняет алгоритмы поведения диких предков: выслеживание, замирание и резкий рывок. Объектом атаки в четырех стенах становятся шнурки, фантики или ноги хозяина. Когда животное приносит владельцу плюшевую мышь, оно чаще всего не пытается накормить человека, а приглашает его к интерактивному взаимодействию.

"Часто владельцы сами закрепляют привычку приносить предметы. Искренняя радость и ответный бросок игрушки формируют у кошки четкую связь: принесенная добыча гарантирует внимание и позитивные эмоции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Важно помнить, что отсутствие возможности реализовать эти импульсы приводит к негативным последствиям. Изучая, как проявляется скука у домашних кошек, специалисты отмечают рост агрессии и порчу интерьера, поэтому имитация охоты жизненно необходима для здоровья питомца.

Забота, обучение или хвастовство: что стоит за трофеями

Если кошка приносит настоящую жертву — мышь или птицу, объяснения становятся сложнее. Одна из базовых теорий строится на материнском инстинкте. Самки приносят котятам полуживую добычу, чтобы те практиковались в убийстве жертвы. В этой иерархии владелец может восприниматься как "большой глупый котенок", которого нужно обучить основам выживания. Принося уже мертвый трофей, кошка проявляет альтруизм, делясь ресурсом с членом своей группы, который, по её мнению, сам добыть пищу не в состоянии.

"Кошки в природе — одиночки, и дележ едой за пределами семейных связей "мать-дитя" встречается редко. Принося мышь к вашим ногам, животное подтверждает ваш высокий социальный статус внутри прайда, признавая вас "своим"", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Интересно, что на интенсивность таких "подарков" влияет биология. Некастрированные особи охотятся чаще, подчиняясь гормональным циклам. Впрочем, даже стерилизованные коты могут демонстрировать высокую активность. Если же ваш любимец вдруг сменил тактику и начал проявлять интерес к чужим ресурсам, стоит разобраться, почему кот идет к соседям за едой, игнорируя собственный рацион.

Как реагировать на "подарки" без вреда для психики питомца

Главное правило — полное отсутствие агрессии. Ругать кошку за принесенную мышь бесполезно и опасно: она не поймет причины недовольства, расценив это как немотивированную атаку вожака. Это подорвет доверие и вызовет стресс у животного. Оптимальный алгоритм: спокойно похвалить охотника голосом, дождаться, когда он потеряет интерес к трофею, и незаметно утилизировать находку.

"Если кошка приносит живых существ в дом слишком часто, стоит использовать ошейник с колокольчиком. Звук предупредит птиц и грызунов о приближении хищника, снижая эффективность его охоты без лишнего стресса для питомца", — посоветовал в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Тип "подарка" Что это значит и как поступить Игрушка (мячик, мышка) Приглашение к игре. Обязательно уделите питомцу 5-10 минут. Мертвая добыча Забота и признание "своим". Спокойно похвалите и уберите позже. Живая добыча Урок охоты. Аккуратно изолируйте кошку и выпустите жертву на волю. Насекомые Спортивный азарт. Используйте звенящие ошейники для снижения улова.

Ответы на популярные вопросы о кошачьей охоте

Почему кошка кричит, когда несет игрушку в зубах?

Это "победный клич", информирующий группу о поимке добычи. Животное хочет, чтобы его успех был замечен и оценен.

Считает ли кошка людей плохими охотниками?

В некотором смысле — да. Видя, что вы никогда не приносите в дом еду в виде тушек, кошка применяет к вам те же правила, что и к неопытным котятам.

Можно ли отучить кошку приносить мышей?

Полностью подавить инстинкт нельзя, но можно перенаправить его на интенсивные домашние игры с использованием удочек и лазерных указок.

Опасно ли, если кошка съедает принесенную добычу?

Да, дикие грызуны могут быть переносчиками паразитов и инфекций. Важно регулярно проводить дегельминтизацию и вакцинацию питомца.

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