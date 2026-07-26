На побережье Массачусетса зафиксировано аномальное количество медуз львиная грива

У побережья Массачусетса зафиксировано необычно большое скопление медуз цианеи (Cyanea capillata), известных как "львиная грива". Эти беспозвоночные считаются одними из самых крупных в мире: диаметр их купола достигает одного метра, а длина щупалец может превышать 30 метров.
Массовое появление медуз наблюдается в районе Кейп-Код. По данным Sandwich Marina и New England Aquarium, в этом году активность особей началась раньше обычного — сообщения стали поступать уже в мае, а к середине июня плотность популяции в прибрежных водах стала исключительно высокой.
Специалисты связывают этот всплеск с совокупностью природных факторов. Поскольку медузы не плавают активно, а дрейфуют по течению, их перемещение зависит от океанских потоков и ветров. Также на рост численности могли повлиять температура воды и обилие кормовой базы.
Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что подобные всплески численности (цветения) случаются периодически, например, аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году. Однако важно помнить, что из-за прозрачности щупальца медуз трудно заметить в воде, а их ожоги весьма болезненны.
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