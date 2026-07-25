Черная вдова уже не только на юге: смертельно опасные каракурты добрались до новых регионов России

Смертельно опасные пауки-каракурты начали захватывать новые территории России, продвигаясь далеко за пределы привычных южных степей. Из-за аномального потепления ядовитых членистоногих замечают в Сибири и на Урале, а энтомологи предупреждают о риске их появления даже в Москве. Укус "черной вдовы" вызывает тяжелейшее отравление, судороги и остановку сердца, поэтому владельцам загородных участков и туристам стоит заранее изучить алгоритм экстренной помощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Chuck Evans(, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Паук каракурт или черная вдова

География экспансии: где находят каракуртов

Традиционным ареалом обитания каракуртов считаются засушливые зоны — Крым, Калмыкия, Астраханская и Ростовская области. Однако климатические изменения заставляют пауков мигрировать на север и восток. Энтомолог Фёдор Мартыновченко подтвердил, что этих членистоногих уже фиксируют в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Существует высокая вероятность, что в ближайшее время популяция закрепится в Хакасии.

"Каракурты крайне чувствительны к температуре. Потепление открывает им путь в регионы, где их раньше никогда не встречали. Важно понимать, что это не просто расширение границ, а реальная угроза для жителей частного сектора и дачников в средней полосе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Статистика нападений уже вызывает тревогу. В Астраханской области пострадали 14 человек, в Волгоградской зафиксировано семь случаев. Один из последних инцидентов произошел с 15-летним подростком: паук укусил его в стопу во время прогулки. Жгучая боль мгновенно распространилась по всему телу, и только экстренная госпитализация спасла парню жизнь.

Риск для столичного региона и меры предосторожности

Хотя климат Москвы и Подмосковья пока не позволяет каракуртам создать устойчивые колонии, риск встречи с "черной вдовой" в столице существует. Отдельные особи попадают в мегаполис вместе с поставками фруктов, овощей и партий стройматериалов из южных регионов. В жаркие летние месяцы такие "туристы" способны выживать и проявлять агрессию.

"Пауки часто прячутся в обуви, оставленной на пороге, или в складках одежды. Владельцам животных и родителям маленьких детей нужно быть особенно бдительными при распаковке рыночных овощей в деревянных ящиках", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Для предотвращения опасных контактов рекомендуется тщательно осматривать дачный инвентарь и не работать в саду без плотных перчаток. Если вы заметили на участке паука с характерными красными пятнами на брюшке (или чисто черного), ни в коем случае не пытайтесь поймать его руками.

Первая помощь при укусе: правило первых секунд

Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Он мгновенно поражает нервную систему, вызывая мышечные спазмы, удушье и невыносимые боли в области живота и груди. У человека есть всего несколько минут, чтобы замедлить всасывание токсина до приезда медиков. Главный метод — прижигание места укуса горящей спичкой в течение первых двух минут. Высокая температура разрушает белковую структуру яда, который не успел уйти в глубокие ткани.

"Прижигание — это не народная забава, а научно обоснованный способ экстренной защиты. После этого необходимо обеспечить пострадавшему покой, обильное питье и как можно быстрее доставить его в токсикологическое отделение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Олег Мартынов.

Признак / Ситуация Необходимое действие Укус в конечность Прижечь спичкой в первые 2 минуты, зафиксировать конечность Развитие болевого синдрома Обильное теплое питье, немедленная госпитализация Обнаружение паука дома Удалить бесконтактным способом, осмотреть темные углы и обувь Работа в саду на юге Использовать высокие сапоги и плотные прорезиненные перчатки

Ответы на популярные вопросы о каракуртах

Как отличить каракурта от обычного паука? Самка каракурта имеет шарообразное черное брюшко, иногда с тринадцатью красными или белыми точками. Лапы длинные, тело лишено густого опушения. Размер взрослой особи — до 2 см. Может ли каракурт напасть первым? Нет, паук не ищет встречи с человеком. Укусы происходят, когда паука случайно придавливают рукой в перчатке, садятся на него в траве или надевают обувь, где он спрятался от жары. Помогают ли обычные репелленты от ядовитых пауков? Стандартные средства от комаров неэффективны. Основная защита — механическая: плотная одежда и внимательность. Также эффективен контроль за поведением кошек и собак, которые могут обнаружить паука в доме и спровоцировать его. Что категорически нельзя делать при укусе? Запрещается накладывать жгут — это может привести к некрозу тканей. Также нельзя употреблять алкоголь, так как он ускоряет распространение яда по кровотоку.

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