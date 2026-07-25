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Редкие черепахи Кемпа вернулись в океан после семи месяцев лечения

Зоосфера

Специалисты госпиталя для морских черепах при аквариуме Новой Англии вернули в океан у берегов Кейп-Кода пять особей редкого вида — логгерхедов Кемпа (Lepidochelys kempii). Животные прошли курс реабилитации, который длился семь месяцев.

Черепаха
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черепаха

Все пять черепах были спасены в декабре 2025 года в разных точках Массачусетса: Деннисе, Уэллфлите, Брюстере и Труро. В госпитале им лечили пневмонию, обезвоживание и последствия травм. По словам директора по здоровью животных Мелиссы Джоблон, к моменту выпуска рептилии восстановились достаточно, чтобы самостоятельно выживать в дикой природе.

Перед возвращением в океан ученые из Центра океанической жизни Андерсона Кабота установили на панцири животных специальные метки. Эти датчики позволяют собирать данные о поведении черепах, путях их миграции и выживаемости, что необходимо для разработки программ по охране исчезающего вида.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что мониторинг отдельных особей помогает понять, как меняются ареалы обитания редких видов под влиянием климатических факторов и антропогенного воздействия, однако данные по пяти животным являются лишь частью общей статистики.

Массовый приток пациентов в госпиталь связан с так называемым "холодовым шоком" — состоянием, когда из-за резкого падения температуры воды метаболизм рептилий замедляется, и они становятся вялыми, что приводит к их выбросу на берег. В сезоне 2025 года аквариум принял почти 500 таких животных, большинство из которых оказались именно черепахами Кемпа.

Всего за лето специалисты выпустили в океан 35 черепах. Часть спасенных животных все еще проходят лечение, а данные о перемещениях некоторых особей будут доступны в открытом трекере для наблюдения за их маршрутами в Атлантике.

Экспертная проверка:
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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