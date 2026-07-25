Ученые из Сент-Эндрюса и Невшателя объяснили, как кашалотам удаётся спать вертикально

Кашалоты умеют спать почти неподвижно прямо под поверхностью океана, и ученые наконец поняли, как им это удается: киты выпускают пузырьки газа и тонко меняют плавучесть. Это редкий пример того, как природа решает задачу баланса тела без лишних движений.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кашалот под водой

Как кашалоты удерживаются у поверхности

Кашалоты — единственные известные науке киты, которые отдыхают вертикально. Такая поза помогает им тратить меньше сил и не уходить глубоко вниз и вверх во время сна. До недавнего времени оставалось неясно, как многотонные животные удерживаются почти на одном уровне под поверхностью воды.

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета и Университета Невшателя изучили поведение кашалотов у берегов Норвегии. На тела животных закрепили небольшие метки на присосках. Они записывали звуки и трехмерные движения китов. Анализ показал четкие звуки выходящих пузырьков воздуха.

"Киты способны очень точно менять плавучесть даже во сне. Для наземных млекопитающих это почти недоступный сценарий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Что показали метки и компьютерная модель

Данные о движении использовали для создания компьютерной симуляции. В расчет вошли плотность тканей кита, сопротивление воды и объем газов в его теле. Модель подтвердила наблюдение ученых: выпуск пузырьков снижает естественную положительную плавучесть кашалота.

Причина связана со спермацетовым маслом, которое влияет на плавучесть животного. Когда кит избавляется от части газа, он может достичь нейтральной плавучести. В этом состоянии животное словно зависает в толще воды и не тратит силы на лишние движения.

Перед сном кашалоты также начинают погружение с меньшим запасом воздуха в легких, чем при глубокой охоте. Это помогает газу в организме расширяться ровно настолько, чтобы уравновесить вес тела при подъеме.

"Здесь хорошо видно, что поведение кашалота связано не только со сном, но и с точной работой дыхательной системы. Даже небольшой сдвиг в объеме газа меняет положение тела в воде", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Зачем киты выпускают пузырьки газа

Авторы исследования считают, что выпуск газа может быть связан не только с плавучестью. Возможен и другой механизм: так животное выводит избыток углекислого газа или азота из тканей. Исследование не ставит точку в вопросе, но дает новое представление о том, как устроена физиология океанских гигантов.

Сама находка важна еще и потому, что кашалоты живут в среде, где любое лишнее движение стоит сил. В их случае точная настройка положения тела во время отдыха выглядит не случайностью, а частью повседневной биологии вида.

"Такой механизм показывает, насколько тонко животные приспосабливаются к среде. У кашалотов отдых не выключает контроль над телом, а лишь переводит его в особый режим", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Какое значение имеет это открытие

Работа, опубликованная в Journal of Experimental Biology, помогает лучше понять, как кашалоты приспособились к жизни в море. Исследование показывает, что даже сон у этих животных связан с точной работой тела и дыхания. Для науки это еще один шаг к изучению поведения и физиологии крупных морских млекопитающих.

Наблюдение за кашалотами также напоминает, насколько мало известно о механизмах, которые помогают животным сохранять силы и безопасно отдыхать в открытом океане.

Проблема / привычка Решение / лайфхак / результат Кашалоту нужно удерживаться под поверхностью во время сна Он выпускает пузырьки газа и снижает плавучесть Животному важно не тратить силы на лишние движения Вертикальный отдых помогает оставаться почти неподвижным Перед сном положение тела может меняться Кашалоты погружаются с меньшим запасом воздуха в легких Ученые не понимали, как работает этот механизм Метки, звукозапись и модель помогли восстановить картину

Ответы на популярные вопросы о кашалотах

Почему кашалоты спят вертикально?

Такой способ отдыха помогает им оставаться почти неподвижными под поверхностью воды и не тратить лишние силы.

Как они удерживаются на одном уровне?

По данным исследования, киты выпускают пузырьки газа и меняют плавучесть до состояния, близкого к нейтральному.

Что показали метки на присосках?

Они записали звуки и трехмерные движения животных, а также помогли зафиксировать выход пузырьков воздуха.

Зачем это открытие нужно науке?

Оно уточняет, как устроены сон и дыхательная работа кашалотов, а также показывает их адаптацию к морской среде.

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